Наші воїни просуваються на Бахмутському й Запорізькому напрямках: де зараз тривають бої

Збройні Сили України продовжують ведення наступальної операції. Наші захисники мають частковий успіх.

Сили оборони просуваються на Бахмутському й Запорізькому напрямках. Водночас ворог зазнає втрат як у живій силі, так і в техніці та озброєнні.

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Де просуваються українські захисники

Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, станом на 14 червня ситуація така:

Бахмутський напрямок – на різних ділянках ЗСУ пройшли вперед від 200 – 500 метрів,

на Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300 – 350 метрів.

За словами Маляр, наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога.

Де тривають бої

На Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка,

на Маріупольському напрямку бої тривають у районах Новоданилівки та Новопокровська.

Шалені втрати окупантів

Ворог зазнає втрат як у живій силі, так і в техніці та озброєнні. Наприклад, за минулу добу противник втратив:

артилерійську батарею самохідних гармат,

2 комплекси РЕБ,

зосередження автомобільної техніки (до 10 одиниць),

радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби,

ЗРК.

ЗСУ потужно нищать загарбників

Минулої доби наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Крім того, наші воїни знешкодили 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: