Наші воїни просуваються на Бахмутському й Запорізькому напрямках: де зараз тривають бої
Джерело:Ганна Маляр
Збройні Сили України продовжують ведення наступальної операції. Наші захисники мають частковий успіх.
Сили оборони просуваються на Бахмутському й Запорізькому напрямках. Водночас ворог зазнає втрат як у живій силі, так і в техніці та озброєнні.
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Де просуваються українські захисники
Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, станом на 14 червня ситуація така:
- Бахмутський напрямок – на різних ділянках ЗСУ пройшли вперед від 200 – 500 метрів,
- на Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300 – 350 метрів.
За словами Маляр, наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога.
Де тривають бої
- На Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка,
- на Маріупольському напрямку бої тривають у районах Новоданилівки та Новопокровська.
Шалені втрати окупантів
Ворог зазнає втрат як у живій силі, так і в техніці та озброєнні. Наприклад, за минулу добу противник втратив:
- артилерійську батарею самохідних гармат,
- 2 комплекси РЕБ,
- зосередження автомобільної техніки (до 10 одиниць),
- радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби,
- ЗРК.
ЗСУ потужно нищать загарбників
Минулої доби наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Крім того, наші воїни знешкодили 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:
- пункт управління,
- 8 районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки,
- 3 склади боєприпасів,
- зенітно-ракетний комплекс,
- 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях,
- 2 засоби протиповітряної оборони,
- станцію радіоелектронної боротьби ворога.