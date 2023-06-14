Наші воїни просуваються на Бахмутському й Запорізькому напрямках: де зараз тривають бої

14 червня 2023, 13:13
Читать новость на русском

Джерело:

Ганна Маляр

Збройні Сили України продовжують ведення наступальної операції. Наші захисники мають частковий успіх.

Сили оборони просуваються на Бахмутському й Запорізькому напрямках. Водночас ворог зазнає втрат як у живій силі, так і в техніці та озброєнні.

Зверніть увагу У Вашингтоні затамували подих перед контрнаступом ЗСУ, – WP

Де просуваються українські захисники

Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, станом на 14 червня ситуація така:

  • Бахмутський напрямок – на різних ділянках ЗСУ пройшли вперед від 200 – 500 метрів,
  • на Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300 – 350 метрів.

За словами Маляр, наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога.

Де тривають бої

  • На Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка,
  • на Маріупольському напрямку бої тривають у районах Новоданилівки та Новопокровська.

Шалені втрати окупантів

Ворог зазнає втрат як у живій силі, так і в техніці та озброєнні. Наприклад, за минулу добу противник втратив:

  • артилерійську батарею самохідних гармат,
  • 2 комплекси РЕБ,
  • зосередження автомобільної техніки (до 10 одиниць),
  • радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби,
  • ЗРК.

ЗСУ потужно нищать загарбників

Минулої доби наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Крім того, наші воїни знешкодили 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

  • пункт управління,
  • 8 районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки,
  • 3 склади боєприпасів,
  • зенітно-ракетний комплекс,
  • 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях,
  • 2 засоби протиповітряної оборони,
  • станцію радіоелектронної боротьби ворога.
Автор: Софія Ковнір