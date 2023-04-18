Відбиті атаки ворога, Росія вже хоче все закінчити: хронологія 419 дня війни

Повномасштабне вторгнення російських окупантів триває вже 419 днів. Збройні Сили України міцно тримають оборону, однак запеклі бої на фронті не вщухають.

Про головні події на фронті, у тилу та на дипломатичному рівні 18 квітня – розповідає 24 Канал.

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Від початку повномасштабного вторгнення російське військо скоротилося на 183 130 бійців. Лиш за минулу добу наші захисники знищили 470 окупантів.Вночі близько 2:30 у Снігурівській громаді Миколаївщини ворог атакував ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо, без жертв та постраждалих. Більш детальна інформація уточнюється.

7:34 За минулу добу ворог здійснив 57 обстрілів, випустивши 342 снаряди з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон противник обстріляв 6 разів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської селищної громади та лінію електропередач у Чорнобаївській сільській громаді. Одна людина дістала поранення.

Ніч на Дніпропетровщині пройшла без ворожих атак, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби ворога.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Мерлін".Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дійПротягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.Щонайменше 50 суден з українським зерном заблоковані Росією у Чорному морі, повідомив очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.На Сході та Півдні відбій повітряної тривоги.Як зазначали моніторингові пабліки, сирени лунали через загрозу невідомого типу БпЛА та артилерійських обстрілів у прифронтових районах.Станом на 3 ночі тривога триває на Півдні та Сході.Сергій Лавров раптом заявив, що Росія хоче закінчити війну. Щоправда, це слово, вочевидь, й досі бояться озвучувати, тому називають "конфліктом".У низці областей України лунають тривоги. У мережі повідомляють про вибухи у Словʼянську.



Повітряна тривога в Україні / Карта