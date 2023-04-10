Маляр назвала напрямки на Сході, де у ворога нічого не вдається

Кремль не припиняє намагань захопити Україну. Російські військові одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках на Сході.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє 24 Канал.

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Схід – епіцентр бойових дій

Маляр зауважила, що епіцентр бойових дій залишається на Сході.

Ворог там наступає на декількох напрямках – не лише на Бахмутському. На чотирьох напрямках зараз йде одночасно наступ. Це Мар'їнський, Лиманський, Авдіївський та Бахмутський,

– зазначила заступниця міністра.

За її словами, запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмуту, Мар'їнки та Авдіївки.

Водночас на Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках російські окупанти взагалі не можуть досягти поставлених цілей. Однак бої на тих ділянках фронту – "дуже гарячі".

Маляр додала, що на Бахмутському напрямку боями охоплений не лише Бахмут, але й передмістя. Підрозділи ПВК "Вагнера" ослабли, тому Кремль застосовує десантно-штурмові загони та спецпризначенців. Ворог фактично використовує тактику "випаленої землі", тобто знищує все.

За словами заступниці міністра оборони, загарбники поводяться "по-звірячому" та навіть обстрілюють транспорт, який рухається у чи з Бахмуту. Також вони збільшили кількість артилерійського вогню по місту та продовжують активно використовувати авіацію.

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У районі Мар’їнки та Авдіївки Росія щодня втрачає близько двох рот

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що в районі Мар'їнки та Авдіївки продовжуються позиційні бої. Окупанти мають там перемінний успіх – всі українські позиції, які займає ворог, відвойовуються і повертаються.

Противник зазнає колосальних втрат. Кожного дня ворог втрачає близько двох рот особового складу, але не полишає надії,

– зазначив речник.

Він додав, що за словами полонених російських військових, в бій їх кидають без жодної підготовки не дуже тверезі командири. Особовий склад просто підіймають серед ночі та під дулами автоматів і пістолетів відправляють штурмувати позиції.