Ворог наступає на 3 напрямках на Донбасі, а на Херсонщині нищить приватні катери, – Генштаб

Російські загарбники не припиняють обстрілів мирних міст та змушують цивільних на окупованих територіях примусово евакуйовуватися. Водночас вони підривають приватні катери українців.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на стримуванні дій українських захисників на окремих напрямках. Окрім цього, росіяни ведуть наступ одразу на 3 напрямках – Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському.

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Росіяни не припиняють обстрілів

Окупанти не припиняють обстрілювати українські підрозділи вздовж лінії зіткнення. Також вони здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

Окрім цього, росіяни б'ють по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільних, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби 6 листопада загарбники завдали 3 ракетних та 3 авіаційних ударів, а також здійснили понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ворожих ударів постраждали райони 7 населених пунктів:

Запорізької,

Донецької,

Луганської,

Миколаївської,

Сумської областей.



Окупанти обстрілюють мирні міста / Фото Генштаб ЗСУ

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не зазнала змін. Білорусь продовжує:

підтримувати російське вторгнення в Україну,

приймати та розміщувати окупантів,

надавати їм полігони для підготовки.

Тому загроза завдання ворожих ударів та залучення ударних БпЛА з території та повітряного простору Білорусі зберігається.

На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Ворожба, Середина Буда та Бунякине Сумської області;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Невське, Білогорівка та Площанка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка та Опитне;

на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новомихайлівка та Гуляйполе.

Своєю чергою, на Південнобузькому напрямку ворожого вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, що розташовані поряд із лінією зіткнення, зокрема:

Правдине,

Шевченкове,

Кобзарці,

Білогірка,

Мала Сейдеминуха,

Нова Кам'янка,

Велика Олександрівка,

Новокиївка.

Окрім цього, загарбники продовжували вести повітряну розвідку, активно застосовуючи безпілотники. Вони здійснили понад 65 вильотів.



Бійці ЗСУ ліквідовують міни загарбників / Фото Генштаб ЗСУ

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Окупанти підривають судна на Херсонщині

Окупанти продовжують тероризувати цивільних на тимчасово загарбаних територіях. У Херсонській області вони масово знищують приватні катери на узбережжях Дніпра.

Двигуни та інше майно з плавзасобів привласнюють окупанти. Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку "Нижньодніпровський",

– повідомили у Генштабі.

Також не зупиняється й насильницька евакуація українців у Росію та тимчасово окупований Крим. Зокрема, в Бериславі місцевим жителям наказали виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують те, що українські захисники нібито можуть зруйнувати дамбу Каховської ГЕС.

Своєю чергою, Сили оборони продовжують завдавати росіянам нищівних втрат. За уточненою інформацією, підтвердилося ураження ворога у попередні дні в Херсонській області:

У Каховці наші бійці завдали удару по будівлі, де перебували до 200 окупантів. Наслідки атаки росіяни ретельно приховують, однак проводять в місті жорсткі адміністративно-поліцейські заходи.

В районі населеного пункту Раденськ знищили велику колону бойової техніки. Втрати загарбників уточнюються.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 18 ударів по окупантах. Під ураження потрапили:

17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

позиція засобів протиповітряної оборони окупантів.

Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони збили 3 ворожі дрони, а воїни українських ракетних військ і артилерії за добу уразили:

2 пункти управління,

10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

2 станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об'єктів загарбників.

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