Росіяни перегруповуються на кількох напрямках і наступають на Донбасі: головне з Генштабу

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні міста та намагаються наступати на окремих напрямках. Однак українські бійці чинять їм потужний спротив, завдаючи чималих втрат.

У Генштабі розповіли, що росіяни не припиняють завдавати ударів по цивільних об'єктах. Також вони намагаються стримувати підрозділи Сил оборони та проводять інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

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Окупанти перегруповуються

У Генштабі зауважили, що росіяни намагаються поповнити втрати в особовому складі, озброєнні, боєприпасах, техніці та паливно-мастильних матеріалах. Окрім цього, вони перегруповуються, аби посилити частини та підрозділи на:

Лиманському,

Авдіївському,

Новопавлівському напрямках.

За добу загарбники завдали 2 ракетних ударів по цивільних об'єктах в Дніпрі та здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.



Українські воїни героїчно борються з росіянами / Фото Генштабу ЗСУ

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація не мала суттєвих змін. Формування наступальних угруповань окупантів не виявили.

ситуація не мала суттєвих змін. Формування наступальних угруповань окупантів не виявили. На Слобожанському напрямку в прикордонних районах Бєлгородської області росіяни продовжують утримувати угруповання своїх військ. Неподалік Кудіївки Харківської області окупанти залучили ударний БпЛА.

в прикордонних районах Бєлгородської області росіяни продовжують утримувати угруповання своїх військ. Неподалік Кудіївки Харківської області окупанти залучили ударний БпЛА. На Куп'янському напрямку загарбники ведуть активну оборону.

загарбники ведуть активну оборону. На Лиманському напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, здійснюють обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, по районах населених пунктів Берестове, Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині та Терни й Райгородок Донецької області. Біля Берестового окупанти застосували ударний БпЛА.

росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, здійснюють обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, по районах населених пунктів Берестове, Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині та Терни й Райгородок Донецької області. Біля Берестового окупанти застосували ударний БпЛА. На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники намагаються продовжувати наступ. Вони здійснили обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Також росіяни завдали удару силами армійської авіації в районі населеного пункту Авдіївка. В районі Нью-Йорка залучали ударний БпЛА.

загарбники намагаються продовжувати наступ. Вони здійснили обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Також росіяни завдали удару силами армійської авіації в районі населеного пункту Авдіївка. В районі Нью-Йорка залучали ударний БпЛА. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обороняються. Вони обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Щербаки, Кам'янське і Зелений Гай на Запоріжжі. Також окупанти завдали авіаударів по районах Времівки Донецької області та Чарівне Запорізької області.

росіяни обороняються. Вони обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Щербаки, Кам'янське і Зелений Гай на Запоріжжі. Також окупанти завдали авіаударів по районах Времівки Донецької області та Чарівне Запорізької області. На Криворізькому та Херсонському напрямках загарбники продовжують удосконалювати фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів та позицій. Окрім цього, вони не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Окупанти залучили весь спектр артилерії для обстрілів населених пунктів Качкарівка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Берислав, Микільське, Придніпровське, Антонівка, Зеленівка, Музиківка, Чорнобаївка Херсонської області та міста Херсон.



Сили оборони завдають загарбникам втрат / Фото Генштабу ЗСУ

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Окупанти проводять підготовку "мобіків"

Наразі триває підготовка новоприбулих російських мобілізованих, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

В населеному пункті Новопетриківка, що на Донеччині, зафіксували проведення з тактичних навчань "мобіків" та виконання ними вправ зі стрілецькою зброєю.

Водночас у період з 22 по 23 листопада в Старомлинівці всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками.

В місті Пологи, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України,

– розповіли в Генштабі.

Окрім цього, за наявною інформацією, в тимчасово окупованому Джанкої загарбники облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку.

Своєю чергою, українські захисники продовжують завдавати росіянам втрат. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили:

пункт управління,

9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників,

ще один важливий об'єкт окупантів.



Бійці уразили важливі об'єкти окупантів / Фото Генштабу ЗСУ

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