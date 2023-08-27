Ракетна атака по Україні, успіхи ЗСУ на фронті: хронологія 550 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 550 днів. Сили оборони не лише дають відсіч ворогу, але й наступають на різних ділянках фронту. Натомість росіяни продовжують терор мирного населення й атакують Україну.
Про головні новини 27 серпня, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини окупантів і події на міжнародній арені – передає 24 Канал.
Як минув день напередодні Загибель відомого пілота Джуса, ГУР має власний супутник: хронологія 549 дня війни
13:53 У тимчасово окупованому Бердянську на підприємстві сталася масштабна пожежа. Що стало причиною – невідомо. Місцеві жителі повідомляють, що вибухів не чули, але бачили, як на територію підприємства росіяни звозили військову техніку.
Пожежа у Бердянську / Фото Іван Федоров
13:46 Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження через черговий обстріл росіян. Унаслідок атаки загинула жінка, тому слідчі почали провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.13:41 У Росії завершили встановлення всіх жертв у авіакатастрофі з вагнерівцями й підтвердили, що Євгеній Пригожин загинув. 13:19 ЗСУ знищили штурмову групу ворога біля Бахмута. Серед них як поранені, так і загиблі.13:04 Росія зосередила на Лимано-Куп'янському напрямку 110 тисяч окупантів. Росіяни й далі намагаються просто кількістю завалювати наші позиції, створювати так звані "вогняні вали", як пишуть ще радянські підручники.12:06 Юрій Ігнат пояснив, чому російські ракети постійно змінюють напрямок. Він пояснив, що ворог так робить для того, аби зробити певний аналіз протиповітряної оборони. 11:35 Голова української розвідки пережив близько 10 замахів на життя. Одного разу росіяни намагалися ліквідувати очільника ГУР МО, завдавши авіаційно-ракетного удару. 11:20 ЗСУ завдають чималих втрат окупантам на Півдні. Як повідомив Сергій Братчук, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували:
- 40 окупантів,
- 5 гармат,
- 1 самохідну артилерійську установку,
- 8 одиниць автобронетехніки,
- 9 човнів,
- 1 ударний дрон,
- 3 польових пункти боєпостачання,
- склад пально-мастильних матеріалів.
Пілоти, які загинули на Житомирщині / Фото Бригади тактичної авіації міста Васильків
10:07 В Запорізькій області наприкінці доби 26 серпня підрозділ оперативного командування "Схід" знищив два ударних БпЛА типу "Shahed". 09:46 У Чорному морі нині перебуває угруповування з 12 кораблів. В ОК "Південь" також повідомили, що один з ракетоносіїв росіяни перекинули з Азовського моря до Чорного. 09:20 На Київщині через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади. Пошкоджено 2 автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. 2 особи були травмовані.08:48 Сили та засоби ППО знищили уночі 4 крилаті ракети типу Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору Росії в районі Енгельса. Усього спостерігалось до восьми повітряних цілей. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило.08:30 Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область. Згідно з даними ОВА, протягом доби ворог здійснив 89 обстрілів, є постраждалі. Зокрема під обстріл у Кам'янському потрапив 42-річний чоловік, який, на жаль, отримав смертельні поранення, а травмовану 46-річну жінку вдалося доставити до медичної установи. У Гуляйполі постраждала 60-річна жінка та 59-річний чоловік. Крім того, поранення отримала 68-річна жителька Новоданилівки. Всім пораненим надається необхідна допомога.08:22 Голова Кіровоградської ОВА заявив, що в області під час ракетної атаки успішно відпрацювала ППО. Минулося без жертв і руйнувань. 08:10 У Росії вночі пролунали потужні вибухи у Курську та Брянську. Унаслідок вибуху було пошкоджено будинок та корпус університету. Тим часом російське міноборони заявило, що "атаку успішно відбили".
08:05 Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, протягом минулої доби ворог здійснив 61 обстріл. Російські військові поцілили:
- у житлові квартали населених пунктів області;
- будівлю об'єкта критичної інфраструктури, територію та будівлю медичного закладу, будівлю підприємства у Херсоні;
- територію національного парку та складські приміщення у Бериславському районі.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 – дістали поранення.08:01 Втрати ворога вже сягають 260 820 особового складу. Лише протягом минулої доби ліквідували 550 окупантів, а також знищили 6 танків, 24 артилерійських системи, засіб ППО та іншу техніку росіян.
Актуальна статистика втрат ворога станом на 27 серпня / Інфографіка Генштабу
Росіяни обстріляли Куп'янський район / Фото Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Нікопольщини / Фото Дніпропетровська ОВА