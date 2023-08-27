Ракетна атака по Україні, успіхи ЗСУ на фронті: хронологія 550 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550 днів. Сили оборони не лише дають відсіч ворогу, але й наступають на різних ділянках фронту. Натомість росіяни продовжують терор мирного населення й атакують Україну.

Про головні новини 27 серпня, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини окупантів і події на міжнародній арені – передає 24 Канал.

Як минув день напередодні Загибель відомого пілота Джуса, ГУР має власний супутник: хронологія 549 дня війни

У тимчасово окупованому Бердянську на підприємстві сталася масштабна пожежа. Що стало причиною – невідомо. Місцеві жителі повідомляють, що вибухів не чули, але бачили, як на територію підприємства росіяни звозили військову техніку.

Пожежа у Бердянську / Фото Іван Федоров

40 окупантів,

5 гармат,

1 самохідну артилерійську установку,

8 одиниць автобронетехніки,

9 човнів,

1 ударний дрон,

3 польових пункти боєпостачання,

склад пально-мастильних матеріалів.

Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження через черговий обстріл росіян. Унаслідок атаки загинула жінка, тому слідчі почали провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.У Росії завершили встановлення всіх жертв у авіакатастрофі з вагнерівцями й підтвердили, що Євгеній Пригожин загинув.ЗСУ знищили штурмову групу ворога біля Бахмута. Серед них як поранені, так і загиблі.Росія зосередила на Лимано-Куп'янському напрямку 110 тисяч окупантів. Росіяни й далі намагаються просто кількістю завалювати наші позиції, створювати так звані "вогняні вали", як пишуть ще радянські підручники.Юрій Ігнат пояснив, чому російські ракети постійно змінюють напрямок. Він пояснив, що ворог так робить для того, аби зробити певний аналіз протиповітряної оборони.Голова української розвідки пережив близько 10 замахів на життя. Одного разу росіяни намагалися ліквідувати очільника ГУР МО, завдавши авіаційно-ракетного удару.ЗСУ завдають чималих втрат окупантам на Півдні. Як повідомив Сергій Братчук, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували:Британська розвідка заявила, що біля "вишок Бойка" загострилися бої. Там вважають, що напруга у Чорному морі залишається високою.У Повітряних силах розповіли про пілотів, які загинули на Житомирщині. На жаль, загинуло троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр": майор В'ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін та капітан Андрій Пільщиков з позивним "Джус".

Пілоти, які загинули на Житомирщині / Фото Бригади тактичної авіації міста Васильків

В Запорізькій області наприкінці доби 26 серпня підрозділ оперативного командування "Схід" знищив два ударних БпЛА типу "Shahed".У Чорному морі нині перебуває угруповування з 12 кораблів. В ОК "Південь" також повідомили, що один з ракетоносіїв росіяни перекинули з Азовського моря до Чорного.На Київщині через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади. Пошкоджено 2 автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. 2 особи були травмовані.Сили та засоби ППО знищили уночі 4 крилаті ракети типу Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору Росії в районі Енгельса. Усього спостерігалось до восьми повітряних цілей. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило.Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область. Згідно з даними ОВА, протягом доби ворог здійснив 89 обстрілів, є постраждалі. Зокрема під обстріл у Кам'янському потрапив 42-річний чоловік, який, на жаль, отримав смертельні поранення, а травмовану 46-річну жінку вдалося доставити до медичної установи. У Гуляйполі постраждала 60-річна жінка та 59-річний чоловік. Крім того, поранення отримала 68-річна жителька Новоданилівки. Всім пораненим надається необхідна допомога.Голова Кіровоградської ОВА заявив, що в області під час ракетної атаки успішно відпрацювала ППО. Минулося без жертв і руйнувань.У Росії вночі пролунали потужні вибухи у Курську та Брянську. Унаслідок вибуху було пошкоджено будинок та корпус університету. Тим часом російське міноборони заявило, що "атаку успішно відбили".

08:05 Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, протягом минулої доби ворог здійснив 61 обстріл. Російські військові поцілили:

у житлові квартали населених пунктів області;

будівлю об'єкта критичної інфраструктури, територію та будівлю медичного закладу, будівлю підприємства у Херсоні;

територію національного парку та складські приміщення у Бериславському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 – дістали поранення.

Втрати ворога вже сягають 260 820 особового складу. Лише протягом минулої доби ліквідували 550 окупантів, а також знищили 6 танків, 24 артилерійських системи, засіб ППО та іншу техніку росіян.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 27 серпня / Інфографіка Генштабу

Ворог продовжує тероризувати Харківщину. За інформацією ОВА, унаслідок обстрілу Куп'янського району загинула жінка 28 років та 70-річний чоловік. Зазнала поранення та була госпіталізована у важкому стані 26-річна жінка.



Росіяни обстріляли Куп'янський район / Фото Харківська ОВА

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни уночі обстріляли Нікопольщину – ворог атакував кілька громад. Унаслідок обстрілів на одному з агропідприємств зайнялась пожежа. Вогнем знищена вантажівка. Пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор. Понівечені два приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих та загиблих.



Наслідки обстрілу Нікопольщини / Фото Дніпропетровська ОВА

Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що ЗСУ у Запорізькій області наблизилися до чергової лінії оборони росіян.Наталія Гуменюк прокоментувала нічну ракетну атаку. Вона заявила, що ворог використав складні схеми маневрування для того, аби виснажити протиповітряну оборону.Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по пунктах управління, 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.У Генштабі повідомили, що ворог намагався наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень.У КМВА повідомили, що на підступах до Києва працює ППО.У Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В ОВА повідомили, що у регіоні працює ППО.В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною цього стали пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Як повідомляли у Повітряних силах, ворожі ракети залетіли через Сумську область.У Польщі хакери зламали систему керуваннями потягами. Вони увімкнули на одному з вокзалів гімн Росії та частину промови російського диктатора.Перед боєм Олександра Усика та Даніеля Дюбуа у Польщі прозвучало звернення Володимира Зеленського. Він вкотре подякував партнерам за підтримку й засудив російську агресію проти України. Зеленський наголосив, що світ завжди підтримує чесний бій, а не необґрунтовану агресію.