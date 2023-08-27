Ракетна атака по Україні, успіхи ЗСУ на фронті: хронологія 550 дня війни

27 серпня 2023, 06:32
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 550 днів. Сили оборони не лише дають відсіч ворогу, але й наступають на різних ділянках фронту. Натомість росіяни продовжують терор мирного населення й атакують Україну.

Про головні новини 27 серпня, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини окупантів і події на міжнародній арені – передає 24 Канал.

Як минув день напередодні Загибель відомого пілота Джуса, ГУР має власний супутник: хронологія 549 дня війни

 

 

13:53 У тимчасово окупованому Бердянську на підприємстві сталася масштабна пожежа. Що стало причиною – невідомо. Місцеві жителі повідомляють, що вибухів не чули, але бачили, як на територію підприємства росіяни звозили військову техніку. 

Пожежа у Бердянську / Фото Іван Федоров

 

13:46 Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження через черговий обстріл росіян. Унаслідок атаки загинула жінка, тому слідчі почали провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.13:41 У Росії завершили встановлення всіх жертв у авіакатастрофі з вагнерівцями й підтвердили, що Євгеній Пригожин загинув. 13:19 ЗСУ знищили штурмову групу ворога біля Бахмута. Серед них як поранені, так і загиблі.13:04 Росія зосередила на Лимано-Куп'янському напрямку 110 тисяч окупантів. Росіяни й далі намагаються просто кількістю завалювати наші позиції, створювати так звані "вогняні вали", як пишуть ще радянські підручники.12:06 Юрій Ігнат пояснив, чому російські ракети постійно змінюють напрямок. Він пояснив, що ворог так робить для того, аби зробити певний аналіз протиповітряної оборони. 11:35 Голова української розвідки пережив близько 10 замахів на життя. Одного разу росіяни намагалися ліквідувати очільника ГУР МО, завдавши авіаційно-ракетного удару. 11:20 ЗСУ завдають чималих втрат окупантам на Півдні. Як повідомив Сергій Братчук, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували:
  • 40 окупантів,
  • 5 гармат,
  • 1 самохідну артилерійську установку,
  • 8 одиниць автобронетехніки,
  • 9 човнів,
  • 1 ударний дрон,
  • 3 польових пункти боєпостачання,
  • склад пально-мастильних матеріалів.
10:59 Британська розвідка заявила, що біля "вишок Бойка" загострилися бої. Там вважають, що напруга у Чорному морі залишається високою. 10:15 У Повітряних силах розповіли про пілотів, які загинули на Житомирщині. На жаль, загинуло троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр": майор В'ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін та капітан Андрій Пільщиков з позивним "Джус".

Пілоти, які загинули на Житомирщині / Фото Бригади тактичної авіації міста Васильків

 

10:07 В Запорізькій області наприкінці доби 26 серпня підрозділ оперативного командування "Схід" знищив два ударних БпЛА типу "Shahed". 09:46 У Чорному морі нині перебуває угруповування з 12 кораблів. В ОК "Південь" також повідомили, що один з ракетоносіїв росіяни перекинули з Азовського моря до Чорного. 09:20 На Київщині через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади. Пошкоджено 2 автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. 2 особи були травмовані.08:48 Сили та засоби ППО знищили уночі 4 крилаті ракети типу Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору Росії в районі Енгельса. Усього спостерігалось до восьми повітряних цілей. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило.08:30 Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область. Згідно з даними ОВА, протягом доби ворог здійснив 89 обстрілів, є постраждалі. Зокрема під обстріл у Кам'янському потрапив 42-річний чоловік, який, на жаль, отримав смертельні поранення, а травмовану 46-річну жінку вдалося доставити до медичної установи. У Гуляйполі постраждала 60-річна жінка та 59-річний чоловік. Крім того, поранення отримала 68-річна жителька Новоданилівки. Всім пораненим надається необхідна допомога.08:22 Голова Кіровоградської ОВА заявив, що в області під час ракетної атаки успішно відпрацювала ППО. Минулося без жертв і руйнувань. 08:10 У Росії вночі пролунали потужні вибухи у Курську та Брянську. Унаслідок вибуху було пошкоджено будинок та корпус університету. Тим часом російське міноборони заявило, що "атаку успішно відбили". 

08:05 Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, протягом минулої доби ворог здійснив 61 обстріл. Російські військові поцілили:

  • у житлові квартали населених пунктів області;
  • будівлю об'єкта критичної інфраструктури, територію та будівлю медичного закладу, будівлю підприємства у Херсоні;
  • територію національного парку та складські приміщення у Бериславському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 – дістали поранення.

08:01 Втрати ворога вже сягають 260 820 особового складу. Лише протягом минулої доби ліквідували 550 окупантів, а також знищили 6 танків, 24 артилерійських системи, засіб ППО та іншу техніку росіян. 


Актуальна статистика втрат ворога станом на 27 серпня / Інфографіка Генштабу

07:58 Ворог продовжує тероризувати Харківщину. За інформацією ОВА, унаслідок обстрілу Куп'янського району загинула жінка 28 років та 70-річний чоловік. Зазнала поранення та була госпіталізована у важкому стані 26-річна жінка.


Росіяни обстріляли Куп'янський район / Фото Харківська ОВА

07:30 Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни уночі обстріляли Нікопольщину – ворог атакував кілька громад. Унаслідок обстрілів на одному з агропідприємств зайнялась пожежа. Вогнем знищена вантажівка. Пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор. Понівечені два приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих та загиблих. 


Наслідки обстрілу Нікопольщини / Фото Дніпропетровська ОВА

07:00 Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що ЗСУ у Запорізькій області наблизилися до чергової лінії оборони росіян. 06:22 Наталія Гуменюк прокоментувала нічну ракетну атаку. Вона заявила, що ворог використав складні схеми маневрування для того, аби виснажити протиповітряну оборону. 06:05 Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по пунктах управління, 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.06:00 У Генштабі повідомили, що ворог намагався наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень. 05:09 У КМВА повідомили, що на підступах до Києва працює ППО. 04:34 У Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В ОВА повідомили, що у регіоні працює ППО. 03:35 В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною цього стали пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Як повідомляли у Повітряних силах, ворожі ракети залетіли через Сумську область. 01:41 У Польщі хакери зламали систему керуваннями потягами. Вони увімкнули на одному з вокзалів гімн Росії та частину промови російського диктатора. 00:47 Перед боєм Олександра Усика та Даніеля Дюбуа у Польщі прозвучало звернення Володимира Зеленського. Він вкотре подякував партнерам за підтримку й засудив російську агресію проти України. Зеленський наголосив, що світ завжди підтримує чесний бій, а не необґрунтовану агресію.

 

Автор: Анжеліка Байбак