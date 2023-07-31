Ракетний удар по Харкову: хронологія 523 дня війни

В Україні вже триває 523 день повномасштабного вторгнення Росії. Загарбники зазнають величезних втрат на фронті, а наші оборонці мужньо захищають території.

Про боротьбу українців проти агресора і воєнні злочини російських терористів – розповідає 24 Канал.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу ворога.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 4 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.Ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння у селищі міського типу Великий Бурлук, що у Куп'янському районі. Травмованих або загиблих там, на щастя, немає.Опівночі російські окупанти здійснили запуск по Харківській області декількох ракет типу С-300 з Бєлгородської області. У Харкові було влучання у Новобаварському районі. У місті прилетіло по складських приміщеннях одного з комерційних підприємств. На місці тілесні ушкодження отримав один чоловік, який перебував неподалік від епіцентру вибуху. Також відбулася пожежа на площі 200 квадратних метрів.Мер Ігор Терехов повідомив, що Харків знову під обстрілом. Було чутно два прильоти. Попередньо – потрапляння у нежитлові приміщення. Почалась пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає. На місці працюють ДСНС.У Києві та кількох областях України пролунали сигнали повітряної тривоги. У Харкові вже чули кілька гучних вибухів.