Ворог зазнає колосальних втрат, які намагається приховати в окупованому Бердянську, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські воїни продовжують давати відсіч росіянам, які прагнуть захопити нашу землю. Наші захисники та захисниці відбили 28 ворожих атак, завдавши втрат окупантам.
Про це розповіли у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні щодо ситуації на фронті станом на 18:00 10 червня. Ворог намагався проводити наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.
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Російські обстріли та спроби наступу
Протягом доби росіяни запустили по території України 8 ракет, з яких 4 "Іскандери" та 35 іранських дронів-камікадзе. Сили ППО знищили 2 ракети та 20 безпілотників.
Крім того, росіяни завдали 66 авіаударів по Україні та 39 разів обстріляв населені пункти з реактивних систем залпового вогню. Ворожі атаки призвели до руйнувань цивільної інфраструктури, є жертви та поранені.
Ситуація на напрямках фронту:
- Сіверський та Слобожанський напрямки: росіяни атакували з артилерії та мінометів населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей;
- Куп'янський напрямок: ворог завдав авіаударів по Кислівці та Котлярівці на Харківщині. Також росіяни атакують населені пункти з мінометів та артилерії;
- Лиманський напрямок: загарбники здійснили безуспішну спробу наступу на Білогорівку. Також окупанти завдали авіаударів по Невському, Ямполівці, Зарічному, Лиману, Спірному, Веселому, Роздолівці, Рай-Олександрівці. Крім того, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти з артилерії;
- Бахмутський напрямок: росіяни без успіху намагалися наступати в районі Білої Гори. Біла Гора, Диліївка, Торецьк, Нью-Йорк постраждали від російських авіаударів. Також тривають артилерійські обстріли.
- Авдіївський напрямок: ворог не проводив наступальних дій, але завдав авіаударів по Авдіївці та Невельському й продовжує здійснювати артобстріли;
- Мар'їнський напрямок: наші воїни відбили усі ворожі атаки в Мар'їнці. Росіяни завдали авіаудару по Красногорівці та атакують прилеглі населені пункти з артилерії.
- Шахтарський напрямок: у районах Пречистівки, Золотої Ниви і Великої Новосілки росіяни завдали авіаударів та з артилерії обстріляли Вугледар.
- Запорізький та Херсонський напрямки: росіяни ведуть оборонні дії. Окупанти завдали авіаударів у районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова та здійснили артобстріли 20 населених пунктів, серед яких Херсон, у якому триває евакуація через підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС.
Успіхи ЗСУ за добу
Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 2 ворожі пункти управління, 5 районів скупчення живої сили й техніки, ворожий артилерійський підрозділ на вогневій позиції і ще 4 важливі для загарбника об'єкти.
Ворог намагається приховати свої втрати
Російські загарбники як зазнавали, так і продовжують зазнавати колосальних втрат на війні проти України, але всіляко намагаються приховати цей факт.
У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу. На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів,
– повідомив Генштаб ЗСУ.
Крім того, Генштаб продовжує фіксувати рух санітарних автомобілів до лінії бойового зіткнення.