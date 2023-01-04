Лікарні Луганська переповнені "вагнерівцями", ЗСУ вдарили по Токмаку: головне з Генштабу

Військові Збройних Сил продовжують героїчно протистояти російським загарбникам, зокрема, на Луганщині та Запоріжжі. У Генштабі розповіли, яка ситуація на різних напрямках фронту та де росіяни зазнали чималих втрат.

Бої на фронті не вщухають ні на день – окупанти направляють до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Окрім того, у командування нашої армії констатували, що, окрім залізничних перевезень, загарбники використовують військово-транспортну та цивільну авіацію.

Читайте також Росіяни могли переключитись з Бахмута на Соледар: аналіз WSJ

Росіяни не втомлюються воювати з мирними людьми

Протягом доби путінські солдати запустили 3 ракети по цивільних об'єктах Костянтинівки, що у Донецькій області. Загалом терористи здійснили 9 авіаційних ударів та 14 обстрілів з РСЗВ.

Окрім того, залишається загроза обстрілів критичної інфраструктури України. Тобто окупанти не втрачають надії залишити українців без світла.

Втрати ворога: Луганщина та Запоріжжя

Лікарні в окупованому Луганську переповнені пораненими російськими військовими. Зокрема, в неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні лікуються понад 100 найманців "елітного" військового батальйону "Вагнер".

Окрім того, у Генштабі підтвердили, що ЗСУ атакували 3 січня Токмак на Запоріжжі, де окупанти зосереджували живу силу та військову техніку.

Втрати противника становлять близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими,

– наголосили в командуванні ЗСУ.

Водночас там зазначили, що українська авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників, а також 4 удари по позиціях, де розташовувались ЗРК противника.

Де окупанти обороняються, а де – намагаються наступати

Ракетні війська та Сили оборони за поточну добу уразили вогнем пункт управління окупантів і 2 райони зосередження живої сили, техніки та боєприпасів загарбників.

Упродовж уже довгого часу росіяни зосереджують зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також загарбники намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку.

А от на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Власне, окупанти проводять інженерне обладнання своїх позицій та заміновують території вздовж лівого берега Дніпра.

Читайте також Ми ще не виграли, але Росія вже програла: топ військових перемог України у 2022 році

Які населені пункти обстрілює ворог: ситуація по напрямках

У Генштабі констатували, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках – усе стабільно. Росія не формує наступальні угрупування – тобто підготовки до наступу з півночі поки немає.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли райони таких населених пунктів: Карповичі, Леонівка і Грем'яч Чернігівської області; Нововасилівка – Сумської та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.

та окупанти обстріляли райони таких населених пунктів: Карповичі, Леонівка і Грем'яч Чернігівської області; Нововасилівка – Сумської та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог атакував 15 населених пунктів. Серед них – Масютівка, Западне, Куп'янськ, Котлярівка, Берестове Харківської області та Іванівка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

та ворог атакував 15 населених пунктів. Серед них – Масютівка, Западне, Куп'янськ, Котлярівка, Берестове Харківської області та Іванівка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках постраждали понад 30 населених пунктів. Серед них – Спірне, Берестове, Веселе, Бахмут, Часів Яр, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області.

та постраждали понад 30 населених пунктів. Серед них – Спірне, Берестове, Веселе, Бахмут, Часів Яр, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області. На Новопавлівському напрямку під вогневе ураження потрапили: Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка на Донеччині.

Окрім цього варто зазначити, що понад 40 населених міст та сіл росіяни обстріляли на Запорізькому та Херсонському напрямках. Зокрема, від артилерійських обстрілів окупантів постраждала цивільна інфраструктура Дорожнянки, Залізничного, Білогір'я, Лук'янівського і Кам'янського Запорізької області та Гаврилівки, Дудчан, Іванівки, Антонівки та Дніпровського на Херсонщині.