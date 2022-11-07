Позиційна війна, але траса під нашим контролем, – ЗСУ про ситуацію біля Сватове – Кремінна

У районі Сватове – Кремінна триває позиційна та маневрова війна. Траса Р66, що поєднує ці два населені пункти залишається під вогневим контролем ЗСУ, хоч ворог і намагається витіснити українські позиції.

В окупантів дуже багато втрат

Про це 24 каналу розказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, українські військові не дають окупантам просуватися, поступово вибивають їх та завдають росіянам максимальних втрат.

Зверніть увагу Окупанти намагаються наступати на Бахмутському напрямку: карта бойових дій на 7 листопада

Оскільки триває маневрова війна, наші захисники можуть відтісняти ворога, де це можливо, а там, де потрібно зібрати резерви – завдають ударів зокрема високоточними боєприпасами, намагаючись максимально уразити склади зі зброєю, штаби, скупчення живої сили і техніки росіян.

Росія закидає "м'ясом"

Важливо, що у цьому районі бойових дій особливо багато російських мобілізованих. Як зауважив Череватий, є дані, що їх використовують як першу лінію, щоб викрити наші вогневі точки та максимально зберегти свій навчений особовий склад.

У їхніх соцмережах вже є звернення дружин, батьків, яким жаліються мобілізовані на те, що до них неналежно ставляться і кидають просто на убій,

– підкреслив Череватий.

Він додав, що такі скарги недаремні, адже по мобілізованих справді постійно завдають ударів, і вони мають величезні втрати, які у деяких місцях зрівнюються з втратами окупантів на Бахмутському напрямку.

Сергій Череватий розповів про ситуацію на Сході: дивіться відео

Втрати росіян на Донбасі