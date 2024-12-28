Росіяни наступають поблизу Покровська та штурмують Лиманський напрямок: карта фронту 28 грудня

В Україні триває повномасштабне вторгнення Росії. Окупанти намагаються прорвати оборону та захопити нові території, однак, українські війська мужньо дають відсіч ворогу.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 162 бойових зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку в районі Вовчанська за минулу добу росіяни двічі штурмували позиції українських захисників.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії російської армії неподалік Петропавлівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 20 атак за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації. Основні наступальні зусилля росіяни зосереджували в районах Першотравневого, Новоєгорівки, Надії, Тернів, Торського, Зарічного, Діброви та в Серебрянському лісі.

Росіяни атакують на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку противник чотири рази атакував неподалік Білогорівки та в напрямку Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районах Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку російська армія здійснила десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Диліївки, при цьому вона активно застосовувала бомбардувальну авіацію.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 наступальні дії агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Воздвиженки, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Шевченка, Новоєлизаветівки, Нововасилівки та Вовкового.

Ворог наступає поблизу Покровська: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Петропавлівки, Слов’янки, Дачного та Курахового.

Окупанти атакують поблизу Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку росіяни здійснили 17 штурмів наших позицій неподалік Костянтинопольського, Розливу, Нового Комара та Новодарівки.

Російська армія завдає штурмів на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз безрезультатно намагався просунутися вперед в районі Білогір’я.

На Придніпровському напрямку російські загарбники тричі атакували українські позиції. Проте отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

У Курській області за добу агресор здійснив 23 авіаційних удари, скинувши на Росію 27 КАБ. Українським захисникам вдалося відбити 22 атаки окупаційних військ.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями російська армія з території Росії активно застосовує артилерію по українських населених пунктах.