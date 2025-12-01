Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа після зустрічі з лідером Франції Еммануелем Макроном, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про фронт?

Росія наступає на кількох напрямках фронту, однак усі нещодавні операції були для неї безрезультатними. За словами Володимира Зеленського, складні бої тривають у районі Покровська та на інших ділянках, де окупанти намагаються прорвати українську оборону.

Безумовно у Росії є просування, безумовно в Росії є кілька наступальних дій і операцій. Жодна з цих операцій успішною не була,

– переконує лідер України.

Водночас Зеленський підкреслив, що Сили оборони України мають більше результатів на Куп'янському напрямку, що на Харківщині. Він спростував російські заяви про нібито захоплення Куп'янська та додав, що українські захисники майже повністю зачистили місто.

"Питання не в тому, що вони (росіяни – 24 Канал) можуть просунутись, а в тому, що вони не хочуть зупинятись", – резюмував Зеленський.

Президент України також повідомив, що жовтень 2025 року став для Росії місяцем найбільших втрат за останні майже 4 роки. За його словами, дані свідчать про ліквідацію 25,5 тисяч російських військових.

Ситуація на фронті за листопад