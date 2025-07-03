Не так, як вони того бажали: офіцер ЗСУ розповів, як просувається російський наступ

Літній наступ Росії не приносить окупантам тих результатів, на які вони очікували. Вони продовжують втрачати величезну кількість особового складу та техніки.

Про це 24 Каналу розповів політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук, зауваживши, що росіяни не просуваються тими темпами, які хотіли б мати. Їм лише вдається на деяких ділянках повільно пролізати вперед.

Дивіться також Росіяни активізувалися біля Торецька та Новопавлівки та мають просування: огляд і карти ISW

Чи є загроза для Дніпропетровщини

Одне з питань, довкола якого ворог починає нагнітати – Дніпропетровська область. Хоча насправді ключовим містом на цій ділянці фронту для росіян є Покровськ.

Чи хотіли б вони розвинути наступ і піти на Павлоград? Так. Але вони роками беруть населені пункти. Думаю, що найближчим часом це неможливо. Але чи прийде війна на Дніпропетровщину? Вона там вже давно. Люди, які живуть поруч, це відчувають,

– сказав військовий.

Загалом тема з Дніпропетровською областю є спробою окупантів здійснювати інформаційно-психологічний тиск на українців. Хоча на оперативному рівні просування на кілька метрів в цей регіон нічого ворогу не дає.

Все це – українська земля. Ворог грає в психологічну гру. Однак в контексті оперативного рівня певне просування на пару метрів на Дніпропетровщині нічого ворогу не дасть,

– зазначив офіцер.

Додамо, станом на 3 липня Росія втратила понад 1 мільйон 23 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 10986 танків, 22936 бойових броньованих машин, 29815 артилерійських систем тощо.