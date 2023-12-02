Безперервно наступати не можуть: боєць ЗСУ оцінив можливості атак ворога на фронті
Окупанти проводять наступальні дії на фронті. Але, звісно, безперервно робити це вони не можуть через значні втрати.
Про це 24 Каналу розповів командир 4 батальйону бригади "Рубіж" Михайло Крижанівський, зауваживши, що як українські військові, так і ворог, використовує тактики різних війн, які були у 20 столітті.
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Ці тактики дещо усучаснюють та адаптовують до сучасних реалій. Береться досвід як Першої світової війни, так і війни у В'єтнамі тощо.
Безперервних наступальних дій наразі немає
Як наголосив Крижанівський, є моменти, коли росіяни починають йти в більш масовані штурмові дії, де є не один ешелон. Але завжди є критична межа втрат, після якої вони починають відступати. Тоді загарбники поновлюють живу силу, проходять перепідготовку та з часом відновлюють наступальні дії.
Щоб штурмові дії буквально тривали безперервно – такого немає. Бо є критична кількість втрат у живій силі та техніці. Такого наразі ворог не може собі дозволити,
– пояснив військовий.
Яка ситуація на фронті – дивіться відео на ютубі 24 Каналу
Звісно, противник міг би організувати безперервні штурмові дії. Але для цього вони мали б зосередити на одній невеликій ділянці просто колосальну кількість військової техніки та особового складу.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- Росія зазнала суттєвих втрат з початку повномасштабної війни. Саме вторгнення почалося 24 лютого 2022 року.
- З того часу українські військові знищили 331 110 особового складу ворога. А за 1 грудня ця кількість зросла ще на 1070 одиниць.
- Крім того, Росія вже втратила 5571 танк, 10385 бойових броньованих машин, 7941 артилерійську систему, 913 РСЗВ, 602 засоби ППО, 323 літаки тощо.