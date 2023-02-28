З Валуйок йде все постачання: офіцер Нацгвардії про спроби росіян наступати на Куп'янськ

Окупанти продовжують безрезультатно наступати на Куп'янському напрямку. На цій ділянці є певні особливі умови, які склалися після втечі росіян з Харківщини.

Про це 24 Каналу розповів офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко. За його словами, свого часу його підрозділ перебував поблизу цього напрямку. Там є певні свої особливості.

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Чому росіяни хочуть наблизитися до Куп'янська

Як пояснив Дорошенко, під час Харківської офензиви його підрозділ якраз просувався вверх по річці Оскіл до Борової. Тоді вони перебували неподалік від Куп'янська.

Окупанти масово підривали мости через Оскіл. Тому зараз там є певні особливості щодо пересування особового складу та техніки. Крім того, Куп'янськ завжди був великою вузловою станцією.

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Чому Куп'янськ? Там Валуйки є. Звідти, якщо глянути на карту, можна постачати техніку залізницею до Куп'янська. Адже Куп'янськ завжди був великою вузловою станцією. Тому окупанти і намагаються сухопутно наблизитися до міста,

– зазначив Дорошенко.

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