Українські воїни утримують позиції на лівобережжі Херсонщини: карта бойових дій 10 грудня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники утримують позиції на фронті та дають відсіч ворогу. Крім цього, вони продовжують ведення наступальної операції на Сході та на Півдні.
Російська армія продовжує намагатись захопити українські території. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
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Ситуація на всіх напрямках фронту
️Ворог завдав 1 ракетного та 8 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах та проводить активну диверсійну діяльність. ️На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.
Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту️На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області. ️На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
Поблизу Бахмута відбивають атаки: дивіться карту️На Авдіївському напрямку українські захисники стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Там за добу відбили 19 ворожих атак.
На Авдіївському напрямку наші військові стримують ворога: дивіться карту️На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там наші військові відбили 8 атак. ️На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.
Ситуація на Шахтарському напрямку: дивіться карту️На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони відбили 3 атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного Запорізької області.
Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться карту️На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. ️На Херсонському напрямку
Наші військові працюють по ворогу
- Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах паливно-мастильних матеріалів противника.