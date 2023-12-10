Українські воїни утримують позиції на лівобережжі Херсонщини: карта бойових дій 10 грудня

Українські захисники утримують позиції на фронті та дають відсіч ворогу. Крім цього, вони продовжують ведення наступальної операції на Сході та на Півдні.

Російська армія продовжує намагатись захопити українські території. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

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Ситуація на всіх напрямках фронту

️Ворог завдав 1 ракетного та 8 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах.

Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах та проводить активну диверсійну діяльність. ️Наукраїнські захисники відбили 7 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

️Нанаші захисники відбили атаку ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області. ️НаСили оборони відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Поблизу Бахмута відбивають атаки: дивіться карту

️Наукраїнські захисники стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Там за добу відбили 19 ворожих атак.

На Авдіївському напрямку наші військові стримують ворога: дивіться карту

️НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там наші військові відбили 8 атак. ️Нанаші захисники відбили 2 атаки ворога в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Ситуація на Шахтарському напрямку: дивіться карту

️Напідрозділи Сил оборони відбили 3 атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного Запорізької області.

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться карту

️НаСили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. ️На

Наші військові працюють по ворогу

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах паливно-мастильних матеріалів противника.



наші воїни утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.