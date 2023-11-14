Ворог активізував штурми Авдіївки, Купʼянська та Донецького напрямку, – Зеленський

Окупанти активізували штурми на трьох напрямках на Сході країни. Також ворог збільшив обстріли Херсону, тож захисники прийняли рішення посилити оборону міста.

Володимир Зеленський провів щоденний селектор з військовими. Глава держави заслухав звіти розвідок, графіки постачання боєприпасів, ракет, техніки, а також ситуацію на фронті.

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Попри штурми ворога: захисники не припиняють наступальні операції на Сході

Володимир Зеленський розповів, що військові розповіли йому про збільшення ворожих штурмів на трьох напрямках: біля Авдіївки, Купʼянська та на Донецькому напрямку. Однак наші захисники тримають позиції та не припиняють наступальні операції.

Окупанти продовжують помсту Херсону

Президент наголосив, що ворог продовжує мститися вільному Херсону. Російські загарбники обстрілюють центр міста без жодної військової необхідності.

Тому на минулій Ставці було прийняте важливе рішення щодо посилення оборони міста-героя.

Ми суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО. Стежимо за його реалізацією,

– сказав Володимир Зеленський.

За його словами, МВС доповіло про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Крім цього, військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БПЛА і вносять корективи в роботу нашої ППО.

Яка ситуація на фронті