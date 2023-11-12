Паритет за снарядами та шлях вступу України до ЄС: хронологія 627 дня війни
Росія не перестає намагатися захопити українські території. Водночас наші військові дають гідну відсіч ворогу на фронті та утримують позиції.
Україна чинить опір повномасштабній російській агресії уже 627 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Михайло Подоляк розповів, що обсяг ракет у Росії в минулому році був набагато більшим, аніж зараз. Водночас країна-терористка, звичайно, продовжує вкладати гроші у їхнє виробництво. Подоляк також розповів, у чому в України та Росії є певний паритет. Мовиться про снаряди. За його словами, на цьому етапі повномасштабної війни явно відчувається власне снарядне вирівнювання. Водночас Україні потрібно набагато більше ракет. Катаріна Матернова – пані посол ЄС в Україні – розповіла, що звіт, який Єврокомісія оприлюднила 8 листопада, має багато аспектів. Загалом є є 35 розділів для переговорів. Вони об'єднані в 6 кластерів. Якщо у грудні ухвалять позитивне рішення про початок переговорного процесу, то наступним кроком стане отримання переговорного мандату. Єврокомісія заявила, що Україні необхідно реформувати законодавство у питанні нацменшин. Ольга Стефанішина відповіла, чи мовиться тут про російську. Вона заявила, що під час розмов щодо забезпечення прав меншин не постає питання захисту "російської меншини". В Україні немає російської меншини. ЇЇ не існує! Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка б ідентифікувала себе як російська меншина,
В України та Росії є певний паритет за снарядами калібру 155 міліметрів
Що буде після ухвалення рішення про переговори про вступ України
Стефанішина пояснила, чому питання "російської меншини" немає у переговорах з ЄС
– пояснила вона.
Михайло Подоляк розповів, що обсяг ракет у Росії в минулому році був набагато більшим, аніж зараз. Водночас країна-терористка, звичайно, продовжує вкладати гроші у їхнє виробництво. Подоляк також розповів, у чому в України та Росії є певний паритет. Мовиться про снаряди.
За його словами, на цьому етапі повномасштабної війни явно відчувається власне снарядне вирівнювання. Водночас Україні потрібно набагато більше ракет.
Катаріна Матернова – пані посол ЄС в Україні – розповіла, що звіт, який Єврокомісія оприлюднила 8 листопада, має багато аспектів. Загалом є є 35 розділів для переговорів. Вони об'єднані в 6 кластерів.
Якщо у грудні ухвалять позитивне рішення про початок переговорного процесу, то наступним кроком стане отримання переговорного мандату.
Єврокомісія заявила, що Україні необхідно реформувати законодавство у питанні нацменшин. Ольга Стефанішина відповіла, чи мовиться тут про російську.
Вона заявила, що під час розмов щодо забезпечення прав меншин не постає питання захисту "російської меншини".
В Україні немає російської меншини. ЇЇ не існує! Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка б ідентифікувала себе як російська меншина,