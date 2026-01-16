Однак окупанти продовжують наступати, тому не може бути точної інформації про захоплення, є сірі зони. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп зауважив 24 Каналу, що росіяни дуже перебільшують свої "успіхи".

Дивіться також Росіяни накопичують сили на кордоні із Сумщиною, – DeepState

"Російська армія наступає на низці ділянок, тому не може бути точної інформації у реальному режимі, що втрачено, що збережено. Також є сірі зони. Можу припустити, що цифри дещо більші, але не набагато, ніж мовиться у DeepState. Просто у DeepState говорять про підтверджену інформацію. Але у будь-якому випадку росіяни дуже перебільшують", – сказав він.

Росія розповідала, що повністю захопила Куп’янськ. Насправді загарбники захопили більшу частину міста, але не повністю. Це показовий приклад того, як бреше російська пропаганда.

Як діють окупанти на полі бою?

Давид Шарп розповів, що найгірша ситуація у Мирнограді. Велика частина міста захоплена ворогом. У частині – ЗСУ обороняються. Однак місто майже оточене або оточене повністю.

Оборонятися в умовах, коли ти не можеш нормально евакувати поранених, коли є проблеми з отриманням підкріплення, а постачання в основному чи цілком на мультикоптерах або квадрокоптерах – це вкрай проблематична ситуація з усіх боків,

– підкреслив він.

Російські генерали обіцяли захопити Костянтинівку. Ведуться бойові дії. Однак все одно вороже військо не змогло окупувати навіть половину міста, хоча, за планами Кремля, вони мали зайняти до цього часу весь населений пункт.

Загалом наступ російської армії на кількох напрямках триває приблизно у такому ж режимі. Вони шукають слабкі місця, намагаються обійти основні ланцюги оборони та населені пункти, щоб ще більше розтягнути фронт та створити загрозу флангам.

У момент, коли є загроза флангам та логістиці, у них збільшуються шанси на те, що захисники будуть змушені відійти або опиняться у дуже непростому становищі. Покровськ, Мирноград останніх тижнів цьому приклад,

– пояснив військовий оглядач.

Яка ситуація на фронті?