Ворог постійно в небі: майор ЗСУ розповів про штурми росіян на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку складна. Ворог активно веде бої, намагається забрати ключові висоти. Окупанти перебувають неподалік Гродівки.

Росіяни намагаються рухатись до цього та шукають тактику. Про це 24 Каналу розповів майор, заступник командира батальйону безпілотних систем 110 ОМБр Андрій "Терен" Попінко.

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"Ворог вже перебуває неподалік Гродівки. Це наша висота, наша територія. Але вони стрімко рухаються для цього, обирають тактику. Там, де їм вдається, туди вони приходять. Ворог схожий на ракову пухлину: заліз, зафіксувався, втримав і далі починає розширюватись", – сказав він.

Є кілька варіантів розвитку подій. Загарбники можуть тиснути від Желанного до Карлівки, щоб закрити велику ділянку. Аналогічно раніше противник намагався рухатись на Костянтинівку, вийти на дорогу, але ЗСУ не дали окупантам зробити. Також ворог може рухатись прямо.

Що відбувається на Покровському напрямку

Андрій "Терен" Попінко зазначив, що росіяни активно застосовують керовані авіабомби. Це один з найпотужніших засобів ворога. Також ворог прекрасно веде розвідку.

Ворог постійно намагається контролювати небо. Ми маємо засоби, які допомагають їм не так комфортно себе почувати. Але окупанти завдяки своїй кількості що в дронах, що в людях, досить якісно вивчають наші місця розташування, проводять розвідку. У них «Орлани» і так далі. Ворог має, чим закрити небо, і має, чим зробити якісну розвідку,

– пояснив військовий.

Є інформація, що окупанти збільшують кількість дронів-камікадзе на усіх напрямках, але користуються ними не так ефективно, як ЗСУ. Крім того, противник застосовує велику кількість FPV-дронів. Інколи українські захисники переважають його у цих засобах.

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"Зараз, мені здається, ми набагато результативніші. Але це все залежить від тих чи інших підрозділів, які перебувають на напрямку. Орієнтовне застосування FPV ворогом, наприклад, на нашому напрямку, у день – приблизно 50 – 70 FPV. Ворог ще застосовує аналогічно і крила-камікадзе, що дає йому дальність. Він намагається перекрити нам основні шляхи нашого сполучення", – додав Андрій "Терен" Попінко.