Понад 70 скидів на день: військовий розповів, як росіяни пробують знищити їхні укриття

Українські захисники на Сіверському напрямку протистоять постійним спробам ворога прорвати оборону. Ситуацію ускладнює логістика.

Начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Богдан Пантьо в ефірі 24 Каналу зазначив, що на Сіверському напрямку ворог залишається вкрай активним. Він намагається прорвати українську лінію оборони, зайняти рубежі й вийти на позиції українських військових всіма можливими методами.

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"Вогневий вплив залишається на високому рівні: це удари з БПЛА, зокрема FPV-дрони та дрони зі скидом. Якщо говорити про нашу буденність, то за день ми отримуємо понад 30 обстрілів по наших позиціях, а також більше 70 скидів та ударів FPV-дронів. Ворог намагається знищувати наші укриття", – зазначив Богдан Пантьо.

Що відбувається на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Ворог штурмує українські позиції

Він пояснив, що після нанесення вогневого ураження, ворог намагається проводити штурмові дії. Він використовує як піхотні групи, які відправляє у значній кількості, так і механізовані засоби. Штурми відбуваються із застосуванням бронетехніки, різних видів автомобілів, квадроциклів, а також мотоциклів.

"Причина таких штурмів у тому, що ворог намагається якомога швидше зблизитися з нашими передніми позиціями, щоб безпосередньо в окопах розпочати бій. Ми справляємося, відбиваємо його атаки, відновлюємо укриття після вогневих ударів, а також намагаємося підтримувати логістику, яка зараз є дуже проблемною", – зазначив Пантьо.

Важливо! Бригада "Рубіж" збирає мільйон гривень на FPV-дрони для нанесення ураження противнику, відбиття штурмових дій та знищення його укріплень. Підтримати військових можна донатом.

Він додав, що цьогорічна зима несувора, тому розбиті дороги не замерзають, що робить їх важкопрохідними. Противник активно мінує логістичні маршрути, якими ЗСУ підвозять боєприпаси, провізію чи евакуюють особовий склад.

"Через це транспорт підривається, пошкоджується, а логістика порушується. Ми шукаємо способи протидії ворогу, активно заважаємо йому завдавати вогневого ураження по наших позиціях і намагаємося утримати наші рубежі", – додав Пантьо.