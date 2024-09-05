У Зеленського сказали, як змусять Росію змінити тактику на Донецькому напрямку

Росія сконцентрувала величезну кількість ресурсів на Донецькому напрямку, пробує реалізувати там свою ініціативу, але зазнає колосальних втрат. Успішні дії ЗСУ у Курській області змушуватимуть ворога змінювати тактику на Донеччині.

Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він підкреслив, що аби окупанти на Курському напрямку могли вести ефективну оборонну війну, для цього їм потрібно знімати найбільш боєздатні частини, зокрема, і з Донецького напрямку.

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"Курська операція, крім політичних цілей, реалізація яких вже досягнута, як говорить президент, продовжує давати позитивні результати. Але є ще й військові, оперативно-тактичні цілі. Безумовно, це буде мати суттєві впливи щодо лінії фронту. Буде відображатись на кількості ресурсу, яким володіє Росія, зокрема, на Донецькому напрямку, буде змушувати ворога змінювати там тактику", – сказав він.

Вплив Курської операції

Михайло Подоляк зазначив, що з Курською операцією лінія фронту суттєво збільшилась, що має негативний вплив на Росію. Загарбники змушені пробувати якось відновити ініціативу, а для цього потрібні певні дії на Курському напрямку.

Щоб на Курському напрямку вести ефективну оборонну війну, потрібно знімати найбільш боєздатні частини, частково і з Донецького напрямку. Тобто це все буде мати суттєві наслідки,

– пояснив посадовець.

Події і на Донецькому напрямку, і в Курській області чітко свідчать про те, що Україна не втрачає свої шанси, використовує їх. ЗСУ періодично перехоплюють ініціативу.

"Не можна воювати тільки на Донецькому напрямку, відповідаючи на дії Росії. Ти маєш побудувати ефективну оборону, але водночас ти можеш ефективно використовувати інші напрямки для створення небезпеки на різних напрямках для самої Росії. Це все вдається Україні", – наголосив Подоляк.

Необхідно масштабувати війну на території Росії

Радник голови ОПУ зауважив, що у Росії є сили продовжувати наступ на Донецькому напрямку. Росіяни готові кричати, що потрібно вбивати українців, але не готові воювати. Бо вони бачать, що війна йде не за тим планом, який обіцяв Владімір Путін.

Ефективні дії України в Курській області, переносячи війну на територію Росії, дають усвідомлення росіянам, що ця війна буде мати зовсім інший вигляд у фіналі, ніж вони думали на початку,

– підкреслив Подоляк.

Однак сухопутна операція у Курській області – це прикордоння. Це абсолютно ніяк не впливає на думки людей, які живуть у Московській, Челябінській та інших областях. Їм абсолютно байдуже до подій на Курщині.

"Не байдуже – це коли війна йде поруч, коли ти відчуваєш такий масштабний страх. Для цього потрібно не сухопутну операцію проводити, наприклад, у Челябінській області. Але туди можна заходити системно великою кількістю ракет. Тоді ти будеш розуміти, що війна поруч, будеш зовсім інакше її сприймати", – додав посадовець.

Втрати Росії по лінії фронту, контратаки України, масовані ракетні удари по території Росії, економічні втрати – це все буде суттєво впливати та руйнувати ключовий міф, який поширений серед росіян, що Путін нібито все робить правильно.