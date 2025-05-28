Заходили прямо в наш окоп, – у спецпідрозділі "Артан" розкрили тактику ворога на Запоріжжі

Російські окупанти стали активніше діяти у Запорізькій області. Вони вдосконалилися, змінили тактику. Щільність використання FPV-дронів стала більшою.

Загарбники ходять невеликими групами, одягають плащі, однак ЗСУ постійно ліквідовують їх. Про це 24 Каналу розповів "Титан" – командир спецпідрозділу ГУР МО України "Артан".

Дивіться також Росія закріпилася на Сумщині й дійшла під Дніпропетровщину: як змінилася лінія фронту за тиждень

"Відрізняється тим, що насамперед їхня якість стала кращою. Дуже велика щільність FPV-дронів. Коли там не було "Артана", була не така активність. А зараз, коли вони дізнались, що там є ми, дуже велика щільність. Наприклад, висаджується група на штурм, на активні дії, у неї при висадці залітає до 30 FPV-дронів", – сказав він.

У ворога інша тактика

Командир спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" зазначив, що 3 тижні тому у ворога був масований наступ, було залучено приблизно 40 одиниць техніки. Наші захисники практично усіх ліквідували, окупанти навіть не дійшли 10 кілометрів до фронту. Росіян виявили FPV-дронами, піхоту знищили мінуванням.

У них зараз інша тактика. Вони ходять невеликими групами. Одягають плащі та ходять дуже довго. Ми це все знаємо. Ми практично їх всіх бачимо та знищуємо. Тут головне – завжди бути та дивитися, тому що вони підходять все ближче, щоб їх не пропустити,

– пояснив він.

В окупантів така тактика, що кожен одягає плащ. Вони можуть йти 5 днів до позицій. Зверху – їхній Mavic. Коли він світиться, коли йде людина у спорядженні, вони їм передають, що варто зупинитися, потім – вони йдуть далі.

Навіть були такі випадки, що вже заходили до нас в окоп. Ми їх не бачили. Там вже були бої. Ми брали полонених. У них інша підготовка, більш серйозна. Але ми зараз проводимо активні дії, йдемо у їхній бік,

– додав "Титан".

До слова, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук сказав, чи є загроза наступу росіян на Півдні. Окупанти зібрали певну кількість сил і засобів для літнього наступу, який будуть здійснювати малими штурмовими групами. Росія постійно заявляє про форсування Дніпра. За його словами, цей термін передбачає проведення великих військових операцій з підтримкою з повітря та накопиченим ресурсом, зокрема плавзасобами, сухопутними військами.