"Спочатку сміялись, а тепер використовуємо": які методи боротьби з дронами є в України та Росії

Російські окупанти адаптуються до подій, які відбуваються на полі бою, та атак, які Україна здійснює по об'єктах на території Росії. Зокрема, щоб убезпечити себе від дронів росіяни встановили сітки у прифронтовій зоні на ключових маршрутах логістичного сполучення.

Україна також вивчає трансформації у діях російської армії та використовує деякі з методів. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Владислав Селезньов.

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Успіхи України на фронті

Владислав Селезньов зазначив, що не варто недооцінювати ворога. Він швидко адаптується. Україні варто враховувати ті трансформації, дії, які нині вчиняють російські окупанти. Наприклад, щонайменше на 14 військових летовищах на території Росії, тимчасово окупованій частині України відбувається будівництво ангарів, захисних споруд, де мають бути сховані російські літаки різних типів.

Окупанти у такий спосіб намагаються захистити свою авіацію від впливу ракет та дронів, якими атакує Україна. Ворог, адаптуючи свою діяльність, виходить з міркувань, що він уважно досліджує перебіг падінь на полі бою і враховує усі ефективні норми та практики, які сприяють збереженню цілісності всього, що потрібно на полі бої.

Нещодавно ми певною мірою глузували з мангалів, які наварювали росіяни на свою бронетехніку. А зараз часто самі використовуємо окремі елементи цих процесів. Ми дивувалися тому, що росіяни встановили сітки у прифронтовій зоні на ключових маршрутах логістичного сполучення. Нині самі такі ж речі робимо для того, щоб забезпечити нашу автотранспортну групу від впливу ворожих дронів,

– сказав військовий експерт.

За його словами, якщо у росіян відбуваються трансформації, то їх треба досліджувати і шукати шляхи подолання, щоб ворог зазнавав втрат. Українські захисники, перебуваючи у стратегічній обороні, знищують наступальний потенціал загарбників.

Подекуди ми маємо чимало успіхів. До прикладу, на полі бою стало значно менше бронетехніки, зокрема, танків. Бо левову частину тієї бронетехніки ми попалили. А те, що у росіян лишилося, вони намагаються використовувати обережно, щоб вберегти те, що лишилося. Думаю, щодо інших позицій згодом ми будемо чути такі ж добрі звістки,

– додав Селезньов.

Для реалізації цієї місії Україні потрібні ресурси. Зокрема, зброя, боєприпаси, певні технології, розвіддані. Поєднання цих елементів дозволить відчувати технологічну перевагу на полі бою.