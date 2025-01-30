"Повний вінегрет": за яким принципом окупантів кидають на Запорізький напрямок

На Запорізький напрямок Росія кидає мобілізованих з різних регіонів своєї території. Також ворог залучає до бойових дій різноманітні роди військ.

Зокрема, це штурмові підрозділи та батальйони територіальної оборони. Про це 24 Каналу розповів речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов.

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"У них тут повний вінегрет як по родах війська, так і по територіях, звідки їх сюди пригнали. Тут є з Уралу мобілізовані, з Підмосков'я, з Московської області, з Чувашії зведені підрозділи. Так звані різні «козачі» штурмові підрозділи, батальйони територіальної оборони", – зауважив він.

Бої на Запорізькому напрямку

Костянтин Денисов зазначив, що на Запорізькому напрямку кістяк ворожого війська складає російська кадрова армія, яка воювала у Грузії та Чечні. Деякі їхні підрозділи брали участь в боях на Донбасі з 2014 року. Також тут були підрозділи, які брали участь в анексії Криму. Однак вони були серйозно "пошматовані", а зараз уже виведені з Запорізького напрямку.

Зокрема, на Запорізькому напрямку двічі була "пошматована" 810 російська бригада морської піхоти. Зараз вона намагається діяти у Курській області. Крім того, працювали окремі підрозділи 64 російської мотострілецької бригади, яка чинила воєнні злочини у Бучі. Потім її частина була перекинута також на Курщину.

Вони сформували тут декілька нових десантно-штурмових підрозділів. Регулярно проводять навчання на полігонах на тимчасово окупованій території Запорізької області. Там і розрахунки мінометників, штурмові групи, які потім з певною періодичністю, регулярністю після злагодження тренування відправляються сюди на лінію бойових дій,

– сказав речник.

Наприкінці 2024 року загарбники намагалися йти малими піхотними групами і на броні, і пішки, і на різних мотоциклах, квадроциклах. Однак 95% тієї штурмової піхоти гинуло. Вони виконували своє завдання, виявляли вогневі точки ЗСУ, по яких росіяни починали запускати свою артилерію, авіацію.

"Зараз вони максимально диверсійно-розвідувальними групами пробують йти вперед, мацати, пробити, знайти слабку ділянку в українській обороні. Але ми бачимо, що фронт "топчеться на місці". Це вже окопна позиційна станція. Жодна сторона не може просунутися вперед", – підкреслив Денисов.