Основний напрямок наступу: Гайдай розповів, де росіяни намагаються продавити оборону
Російські окупанти визначили Лиманський напрямок пріоритетним та пробують продавити там оборону українських військових. Ворог застосовує новітню бронетехніку, зокрема танки Т-90.
Про це в ефірі 24 Каналу повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, росіяни підтягнули на напрямок Кремінна – Лиман війська, оснащені танками Т-90, які ЗСУ періодично знищують.
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Росіяни визначили пріоритетний напрямок
Гайдай зазначив, що загарбники активно наступають на Лиманському напрямку, бо визначили його основним. Ворог намагається продавити оборону ЗСУ та використовує для цього танки Т-90.
Туди підтягнули російські кадрові війська, які укомплектовані Т-90. Саме на цьому напрямку ми бачимо Т-90. Не тільки бачимо, наші захисники періодично знищують їх. На Кремінському напрямку якраз "Термінатор" (бойова машина підтримки танків – 24 Канал) знищили,
– розповів посадовець.
Голова Луганської ОВА додав, що у напрямку Кремінна – Лиман росіяни застосовують засоби радіоелектронної боротьби. Робота коптерів українських захисників значно погіршилась через застосування ворогом РЕБ.
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Що відбувається на фронті: останні новини
- Ситуація на фронті напружена та динамічна. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Луганщині та Донеччині.
- На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.
- Минулої доби окупанти завдали 2 ракетних та 12 авіаційних ударів, включно із застосуванням двох "Шахідів", які збили наші воїни. Також ворог здійснив 68 обстрілів з РСЗВ, через що постраждали цивільні.
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники й артилеристи уразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів.