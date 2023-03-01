Основний напрямок наступу: Гайдай розповів, де росіяни намагаються продавити оборону

Російські окупанти визначили Лиманський напрямок пріоритетним та пробують продавити там оборону українських військових. Ворог застосовує новітню бронетехніку, зокрема танки Т-90.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, росіяни підтягнули на напрямок Кремінна – Лиман війська, оснащені танками Т-90, які ЗСУ періодично знищують.

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Росіяни визначили пріоритетний напрямок

Гайдай зазначив, що загарбники активно наступають на Лиманському напрямку, бо визначили його основним. Ворог намагається продавити оборону ЗСУ та використовує для цього танки Т-90.

Туди підтягнули російські кадрові війська, які укомплектовані Т-90. Саме на цьому напрямку ми бачимо Т-90. Не тільки бачимо, наші захисники періодично знищують їх. На Кремінському напрямку якраз "Термінатор" (бойова машина підтримки танків – 24 Канал) знищили,

– розповів посадовець.

Голова Луганської ОВА додав, що у напрямку Кремінна – Лиман росіяни застосовують засоби радіоелектронної боротьби. Робота коптерів українських захисників значно погіршилась через застосування ворогом РЕБ.

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