Не з Куп’янськом, – Буданов назвав напрямок, на якому зараз "є проблеми"
Окупаційна армія намагається тиснути на Сході України. Росіянам після кількох місяців штурмів вдалося захопити Авдіївку. Зараз ворог активно атакує на Куп'янському напрямку та прагне повернутися в деокуповане місто.
У Києві 25 лютого відбувається великий форум "Україна.2024". Участь у заході взяли всі представники політичного та військового керівництва країни, зокрема очільник ГУР МО Кирило Буданов. Він розповів, на якому напрямку нині Україна має певні труднощі.
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Де напружена ситуація
Журналіст поцікавився, якою є ситуація на Куп'янському напрямку, адже ворог активізувався там. Однак Буданов сказав, що з Куп'янськом якраз немає сильних проблем, на відміну від Авдіївського напрямку.
За словами очільника ГУР, Куп'янськ – це відлуння всіх тих експертів, які, не розуміючи ситуацію, говорять дуже багато.
Стратегічна мета Росії не змінилася,
– зауважив Буданов.
Ворог, як і раніше, намагається знищити українську державність. Кремль зрозумів, що військовим шляхом не вдасться це здійснити, тож пробує інші способи.
Військова мета агресора залишається незмінною – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
Протягом 2022 року росіяни не змогли цього зробити, так само й у 2024 році не зможуть. Україні потрібно багато далекобійної зброї. Це дозволить переламати ситуацію, яка зараз склалася із певною стагнацією,
– додав очільник ГУР МО.
Крім цього, Буданов наголосив, що росіяни вже не такі впевнені в собі, коли у них все було нормально і нагадав, що востаннє удари по Москві завдавалися 1943 року.
Ситуація на Авдіївському напрямку
- Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій 23 лютого повідомив, що українським військовим вдалося повернути кілька позицій у районі Авдіївки. Крім цього, вони взяли в полон понад 10 окупантів.
- Нині ворог на Авдіївському напрямку намагається розвивати наступальні дії в районах сіл Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське, а також намагається штурмувати в напрямку села Ласточкине.
- До слова, Володимир Зеленський сказав, що для Росії взяття Авдіївки є найбільшим досягненням за дев'ять місяців війни.