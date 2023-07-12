Певні успіхи росіян на Лиманському напрямку: Світан пояснив, наскільки це загрозлива ситуація

Окупанти отримали часткову перевагу на Лиманському напрямку. Це пов'язано з тим, що ворог зосередив на цій ділянці фронту стратегічні резерви.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що для росіян це найзручніший напрямок для наступу.

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Зависли біля Торського

Завдання окупантів – зв'язати українські стратегічні резерви, щоб ЗСУ почали перекидати сили на Лиманський напрямок.

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Росіяни біля Кремінної у бік Торського за останні дні просунулись на декілька кілометрів. Підійшли до села Діброва та прямують на Лиман, проте річку Жеребець вони не форсували. Наразі вони зависли в районі Торського.

Це вже не вперше відбувається. Щойно росіяни висуваються до Торського, збирається український "кулак" і ми б'ємо їм у "підчерев'я" з Півдня фланговим ударом. І окупанти або розсіюються по полях, або ліквідуються, або відходять,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Тому, на думку військового експерта, найближчим часом цей рух ворога буде купований Силами оборони. Але загальний напрямок в районі Луганського фронту є доволі небезпечним для ЗСУ. Адже для росіян цей напрямок – найоптимальніший для використання сил та засобів, які виділені для виконання бойових завдань.

Роман Світан пояснив, наскільки загрозливою є ситуація через певні успіхи росіян на Лиманському напрямку: дивіться відео

Проте українські сили мають достатньо ресурсів, щоб протистояти ворогу. За найпесимістичнішим сценарієм, наші військові можуть відійти за Оскіл та Сіверський Донець. Але у цьому випадку доведеться відходити з Лимана.

Доцільність нашого відходу залежить від задуму Головнокомандувача. Якщо один з напрямків нашого прориву під Сватовим – на оточення Донбасу, тоді відходити наші війська не будуть,

– відзначив полковник запасу ЗСУ.

Якщо ж принаймні цього року такого завдання немає, то все буде залежати від оперативно-тактичної ситуації.

"Однак окупанти найімовірніше далі не підуть. Їхнє завдання – вийти на кордони Оскола – Оскільського водосховища та Сіверського Донця і "заритися". Це гарні оборонні рубежі", – припустив Роман Світан.

Яка ситуація на фронті

За останню добу на Бахмутському напрямку українські захисники, попри авіаційні та артилерійські обстріли окупантів, відбили атаки ворога поблизу Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. А поблизу Авдіївки, Первомайського та Невельського наші воїни стримували наступ загарбників.

Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог докладає зусиль, щоб стримати просування українських сил.

Раніше Генштаб повідомляв, що українські сили закріплюються на досягнутих позиціях після успішних наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках.