Певні успіхи росіян на Лиманському напрямку: Світан пояснив, наскільки це загрозлива ситуація
Окупанти отримали часткову перевагу на Лиманському напрямку. Це пов'язано з тим, що ворог зосередив на цій ділянці фронту стратегічні резерви.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що для росіян це найзручніший напрямок для наступу.
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Зависли біля Торського
Завдання окупантів – зв'язати українські стратегічні резерви, щоб ЗСУ почали перекидати сили на Лиманський напрямок.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
Росіяни біля Кремінної у бік Торського за останні дні просунулись на декілька кілометрів. Підійшли до села Діброва та прямують на Лиман, проте річку Жеребець вони не форсували. Наразі вони зависли в районі Торського.
Це вже не вперше відбувається. Щойно росіяни висуваються до Торського, збирається український "кулак" і ми б'ємо їм у "підчерев'я" з Півдня фланговим ударом. І окупанти або розсіюються по полях, або ліквідуються, або відходять,
– зазначив полковник запасу ЗСУ.
Тому, на думку військового експерта, найближчим часом цей рух ворога буде купований Силами оборони. Але загальний напрямок в районі Луганського фронту є доволі небезпечним для ЗСУ. Адже для росіян цей напрямок – найоптимальніший для використання сил та засобів, які виділені для виконання бойових завдань.
Роман Світан пояснив, наскільки загрозливою є ситуація через певні успіхи росіян на Лиманському напрямку: дивіться відео
Проте українські сили мають достатньо ресурсів, щоб протистояти ворогу. За найпесимістичнішим сценарієм, наші військові можуть відійти за Оскіл та Сіверський Донець. Але у цьому випадку доведеться відходити з Лимана.
Доцільність нашого відходу залежить від задуму Головнокомандувача. Якщо один з напрямків нашого прориву під Сватовим – на оточення Донбасу, тоді відходити наші війська не будуть,
– відзначив полковник запасу ЗСУ.
Якщо ж принаймні цього року такого завдання немає, то все буде залежати від оперативно-тактичної ситуації.
"Однак окупанти найімовірніше далі не підуть. Їхнє завдання – вийти на кордони Оскола – Оскільського водосховища та Сіверського Донця і "заритися". Це гарні оборонні рубежі", – припустив Роман Світан.Зверніть увагу! Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог накопичив десантні та мотострілецькі підрозділи. А тому це угруповання можна вважати більш-менш професійним. Також він додав, що росіяни "маневрують силами та засобами" і зокрема на Лимано-Куп'янському напрямку пробують контратакувати.
Яка ситуація на фронті
- За останню добу на Бахмутському напрямку українські захисники, попри авіаційні та артилерійські обстріли окупантів, відбили атаки ворога поблизу Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. А поблизу Авдіївки, Первомайського та Невельського наші воїни стримували наступ загарбників.
- Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог докладає зусиль, щоб стримати просування українських сил.
- Раніше Генштаб повідомляв, що українські сили закріплюються на досягнутих позиціях після успішних наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках.