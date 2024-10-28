Назад дороги немає, – комбат розкрив, до яких звірських методів вдаються росіяни

Російські окупанти активно застосовують на вузькому відтинку фронту легкоброньовану броньовану техніку. Основне завдання цієї техніки – це підкидання живої сили до передньої лінії бойового зіткнення.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. За його словами, саме так ворог опинився в Кругляківці Харківської області.

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"Саме так противник опинився в Кругляківці, коли за допомогою масового застосування бронетехніки він спішив групу, як я називаю, камікадзе, по-іншому ніяк не можна сказати. Тому що переважна більшість цих штурмовиків окупаційних військ вже була ліквідована Силами оборони. Противник під час цього штурму втратив 15 з 17 одиниць, які були знищені на полі бою", – підкреслив він.

Окупант своїх боїться більше, ніж смерті

Юрій Федоренко зазначив, що накопичення загарбників додатково до легкоброньованої броньованої техніки відбувається за допомогою переважно двоколісних мотоциклів. Ворог намагається максимально швидко підскочити по бездоріжжю до передньої лінії, спішитись і зайняти відповідні рубежі.

Також це піше накопичення по посадках, лісопосадках, по тих місцях, які складно проглядати за допомогою засобів розвідки. Суттєвий інтервал дистанції. Противник затягується по два військовослужбовці, максимально намагаючись наблизитись до передових позицій,

– пояснив він.

В окремих випадках, які все більше набувають динамічності, росіяни штурмують у чистому полі. Це коли приблизно 9 – 10 військовослужбовців окупаційних військ пере перебігають з одної лісопосадки до іншої. Сили оборони ліквідують переважно більшу кількість. З десяти їх добігає 1 – 2, але такі хвилі одна за одною. Як наслідок, противник опиняється поблизу позицій ЗСУ. Хто залишається в строю, переходить до ударно-штурмових дій.

"Може здатися, що окупант має високий рівень мотивації. Бо як по-іншому можна пояснити такі заходи, які вчиняються ворогом? Але насправді там питання пов'язано виключно з активною системою примусу. У ворога є дорога лише вперед, назад дороги нема", – підкреслив командир.

Адже якщо російський окупант повертається до свого війська без якихось ушкоджень або з пораненнями, з якими може виконувати бойові завдання, він показово карається. Це може бути фізичний вплив чи пряма страта перед строєм. Ворог боїться своїх більше, ніж смерті на полі бою.