Російські ДРГ намагалися прорватися біля Покровська. У Донецькій області зараз ворог найбільше атакує Покровський і Новопавлівський напрямки.

Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко. За його словами, одне з основних завдань окупантів – окупація всієї Донеччини до кінця 2025 року.

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"Вони закидають туди людський, технічний ресурс, навіть десь гіпертрофований, який призводить до величезних втрат. Але вони мають можливість звітувати про якісь успіхи. Якщо говоримо про Донецький напрямок, то бачимо, що і Покровський, і Новопавлівський – це напрямки, які є рекордсменами за кількістю ворожих атак", – сказав він.

Чому росіяни мають просування?

Як свідчать дані з карти Deep State, ворог має просування на Донеччині. Іван Тимочко зазначив, що коли лінія фронту достатньо статична, як зараз, росіяни можуть в одному місці концентрувати постійні удари авіацією, КАБами, артилерією, іншими засобами знищення. Це призводить до постійних руйнувань, пристріляності територій.

Це коли дуже часто територія вже настільки зруйнована, що утримувати її немає сенсу. Вона пристріляна, зруйнована. Вона завдає більше труднощів, аніж результатів. Тоді доводиться частково відводити війська,

– пояснив він.

Крім цього, бувають ситуації, коли росіяни на якомусь з напрямків можуть, наприклад, заглибитися між стиками лінії оборони. Тоді доводиться якусь частину військ відводити для того, щоб наші бійці не потрапили в складне становище чи в оточення. Голова Ради резервістів Сухопутних військ України підкреслив, що територію повернути можна, а людські життя – на жаль, ні.