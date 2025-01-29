Військовий відповів, чи справді штурми ворога стали менш інтенсивними

Є статистика, що за останній місяць російські окупанти менше атакують, якщо порівнювати із листопадом – груднем 2024 року. Однак це більше стосується активних напрямків. Зокрема, Покровського та Харківського.

На південь від Часового Яру, у районі Кліщіївки, Андріївки, каналу Сіверський Донець – Донбас ситуація стабільно важка. Про це 24 Каналу розповів головний сержант батальйону Black Raven 93 ОМБр Денис Кардаш (Сідий).

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"У нас ситуація стабільно тяжка. На нас постійно йдуть накати. Вони не такі великі, як там. Це постійні штурми маленькими групами чи на техніці, час від часу – великі наступи. Тому якщо казати, збільшилась чи зменшилась, то у нас кількість яка була, така і залишається", – сказав він.

ЗСУ тримають свої рубежі

Денис Кардаш (Сідий) зазначив, що канал Сіверський Донець – Донбас є частиною рубежу оборони ЗСУ. Він є перепоною для масованих штурмів ворога на техніці. Тому що переїхати канал можна тільки у деяких місцях. Зосередити там великий рух техніки буде дуже важко.

Російська піхота йде майже щодня маленькими групами. Загарбники використовують погодні умови, коли безпілотники менш боєздатні, та намагаються накопичуватися.

Ми тримаємо свої рубежі і знищуємо, виносимо противника. Робимо так, щоб йому не залишилося ніяких бліндажів, посадки, де вони можуть переміщуватись, щоб це було 2 кілометри чистого поля, щоб ми могли їх здалеку побачити і знищити,

– підкреслив військовий.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що українські сили просунулися в Торецьку і поблизу Покровська, а російські – в районі Торецька, Покровська, Курахового, Великої Новосілки та на заході Запорізької області.