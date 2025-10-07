Російські окупанти продовжують тероризувати місцевих мешканців та постійно завдають ударів FPV-дронами. Про це в ефірі 24 Каналу розповіла пресофіцерка підрозділу "Фенікс" Олександра Кондратюк.

Дивіться також Росіяни в оточенні, ворога зупиняють на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

"Росіяни, як і завжди, продовжують свою аморальну тактику терору щодо місцевого населення. Постійно під ударами FPV-дронів. Зокрема, населені пункти Костянтинівка, Олексієво-Дружківка і Дружківка. Міста Краматорськ та Слов'янськ страждають більше від потужніших БпЛА – "Шахедів", "Гербер", "Молнія", – повідомила вона.

Ворог тероризує цивільних

Олександра Кондратюк зазначила, що росіяни постійно застосовують свою тактику терору на прифронтових територіях. Зокрема, прекрасне місто Костянтинівка зараз має дуже жахливий вигляд через постійні удари ворога.

Наскільки нам відомо, там ще залишаються місцеві жителі, які з тих чи інших причин не бажають виїхати. Вони абсолютно ізольовані від певних умов комфорту. Зокрема, світла, води, газу. Бо ворог постійно завдає ударів. Це і важка авіація, і постійні нальоти FPV-дронів,

– сказала пресофіцерка.

Також Олексієво-Дружківка і Дружківка зараз потерпають від ударів FPV-дронів. Від 6 жовтня там введено комендантську годину з 15:00 до 11:00 наступного дня. Місцева влада закликає місцевих жителів якомога швидше евакуюватися. Крім того, по Краматорську і Слов'янську окупанти завдають масованих ударів "Шахедами", КАБами.

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на бус VW T5 для ГВ БАС "Фенікс" бригади ПОМСТА. Долучитися до збору можна за посиланням. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB.

Ситуація на фронті: останні новини