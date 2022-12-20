Тривають запеклі бої, ЗСУ знищують батальйон окупантів за добу, – Жданов

Збройні Сили продовжують знищувати російських окупантів. Українським військовим вдається знищувати батальйон загарбників за добу.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ситуація на фронті залишається стабільною. Тривають запеклі бої на Донецькому та Луганському напрямках.

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Бої часто йдуть з перемінним успіхом. Інколи ворогу вдається частково просунутися, однак згодом ЗСУ вибивають окупантів.

Вогняна дуга продовжує горіти з не меншою інтенсивністю. Бої дуже жорсткі. Йдуть з перемінним успіхом. Є дні, коли в окупантів частковий успіх. Є дні, коли наші ЗСУ відновлюють становище та відбивають позиції окупантів, завдаючи максимальних втрат росіянам,

– зазначив Жданов.

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Є певні труднощі з ворожими С-300

Відомо, що окупанти використовують перероблені ракети з комплексів С-300 під клас "земля – земля". За словами Жданова, це досить болюча тема, адже з ними складно боротися.

Самі ракети летить на надзвуковій швидкості на недалеку відстань. Для виявлення та вчасного реагування є надто мало часу.

Поки що навіть ті системи ППО, які нам постачають, з трудом справляються з цими ракетами. Там поєднання кількох факторів. Ракета надзвукова і летить всього на 75 – 80 кілометрів. Відповідно часу на реагування є вкрай мало. Що й призводить до того, що системи ППО не справляються з цими ракетами,

– підкреслив Жданов.

Скоро буде 100 тисяч знищених окупантів