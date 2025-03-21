Масштабні бої на фронті: українські захисники відбили сотні атак ворога
- Сили оборони України відбили 156 бойових зіткнень і зазнали понад 4 700 обстрілів за добу.
- Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де українські військові знищили 139 загарбників та ліквідували ворожу бронетехніку.
Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів, завдаючи їм значних втрат. Лише за добу зафіксовано 156 бойових зіткнень, а ворог здійснив понад 4 700 обстрілів.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Сили оборони завдають ворогу серйозних втрат та продовжують руйнувати його плани.
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Жорсткі бої на ключових напрямках
Найінтенсивніше противник атакує на Покровському напрямку – за день здійснив 51 спробу прориву. Окупанти продовжують штурми біля Пантелеймонівки, Олександрополя, Покровська та інших населених пунктів. У ході боїв українські військові знищили 139 загарбників, поранили ще 106, а також ліквідували бронетехніку та ворожі безпілотники.
На Харківському напрямку противник 11 разів намагався прорвати оборону, а на Куп’янському та Лиманському напрямках тривають важкі бої.
Ворог також активізувався на Торецькому, Краматорському та Сіверському напрямках, де українські захисники героїчно стримують наступальні дії.
Російська армія продовжує масовані обстріли: за добу ворог скинув 96 керованих авіаційних бомб, запустив 1067 дронів-камікадзе та здійснив 4702 артилерійські атаки.