Не контролюють та навіть не присутні в ній, – ЗСУ рознесли вщент заяви росіян щодо Глушківки

Російська армія робила цинічні заяви, що селище Глушківка у Харківській області буцімто перейшло під їхній контроль. Однак насправді цей населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це повідомило Угруповання об'єднаних сил Збройних Сил України.

До теми Росіяни здійснили нові прориви кордону на Сумщині і просуваються до Слов'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що зараз відбувається у Глушківці на Харківщині?

Українські військові розповіли, що до населених пунктів, "захоплених" генералами Росії у "мріях, снах та доповідях нагору", окрім Куп'янська та Куп'янська-Вузлового, додалося також і селище Глушківка Харківської області. Однак, окупанти вчергове брешуть про свої "успіхи" на фронті.

Угруповання об'єднаних сил повідомляє: російські війська не тільки не контролюють Глушківку, але й не присутні в ній навіть в формі малої інфільтрації,

– зазначили захисники.

Варто зазначити, що селище Глушківка розташоване за близько 16 кілометрів від міста Куп'янськ у Харківській області. Водночас, за даними проєкту DeepState, лінія фронту пролягає за приблизно 4 кілометрів від цього населеного пункту.

Де розташоване селище Глушківка: дивіться на карті

До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів в етері 24 Каналу, що російські війська затиснуті Силами оборони України у міській забудові Куп'янська. На думку експерта, зараз оптимальний варіант, аби скинути противника з правого берега річки Оскіл.

Як росіяни брехали про успіхи на Харківщині?