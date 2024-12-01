"Путін хоче взяти своє": Марґвелашвілі пояснив, чому в Грузії дуже поспішають провести вибори

Парламент Грузії призначив президентські вибори у державі на 14 грудня, а інавгурацію – на 29 грудня. Кремлівський диктатор Владімір Путін хоче "взяти своє" для переговорів до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться у січні 2025 року.

Адже саме після інавгурації Трампа буде розмова щодо України та Грузії. Таку думку 24 Каналу озвучив четвертий президент Грузії Георгій Марґвелашвілі.

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"У цьому аспекті Путін старається "взяти своє" для стола перемовин. У цьому аспекті вони намагаються, щоб вже на столі переговорів тема Грузії була оформлена так, що це сфера російського впливу. Ми зробимо так, що разом з Україною та Грузією будемо чітко рапортувати, що кремлівська влада тут не пройде, що путінське правління не присутнє у Грузії", – зазначив він.

Ситуація у Грузії: головне

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Уже ввечері 28 листопада на вулиці Тбілісі вийшли протестувальники, які виступають проти заморожування руху до ЄС. Вночі силовики жорстоко зачистили територію перед парламентом, застосовуючи водомети, сльозогінний газ і фізичну силу. Було багато затриманих та постраждалих.

30 листопада мітингувальники повернулися. Вони також вимагають свободи ЗМІ та правди щодо насильства під час мітингів.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також була на протестах. Вона заявила, що не піде з посади. За її словами, наразі легітимного парламенту в країні немає, а нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тому не може відбутися жодної інавгурації.