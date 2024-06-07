Вибухівка замаскована під дитячу іграшку: на Харківщині почастішали підриви місцевих

Кілька останніх діб росіяни не били з установок С-300/С-400 по місту Харкову, це пов'язують із дозволом Україні бити по території російського прикордоння. Однак околиці Харківщини досі страждають від атак, почастішали випадки підривів місцевого населення.

Ситуацію в області 24 Каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко. А також вкотре закликала людей утриматися від відвідин відкритих територій, на яких досі зберігається небезпека підривів.

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Атаки на Харківщину

7 червня для Харківщини почалося з ударів С-300/С-400, КАБами та дронами. По населеному пункту Лизогубівка Харківського району вдарили на відкриту місцевість з безпілотників. По Чугуєву та Малинівці били з С-300 та дронів, удари також прийшлися на відкриту місцевість. Однак зафіксовані пошкодження приватних будинків неподалік прольотів, пошкоджено амбулаторії, СТО, крамнички. На щастя, інформації про поранених людей після цих ударів немає.

Ворог завдав ударів КАБами по населених пунктах Білий Колодязь, Томаківка. Також до Харкова звуки вибухів доносилися із півночі області, де тривають бої.

Підриви місцевих

За останні дні на Харківщині почастішали підриви. 6 червня на Ізюмському кладовищі 30-річний чоловік наступив на "пелюстку", як наслідок – травматична ампутація стопи. Напередодні в Ізюмі на боєприпасі також підірвалася місцева жінка.

Дуже прошу утриматися від відвідин цих територій – цвинтарі є небезпечними, їх не розміновували, можливо, лише якусь частину, всі вони є закритими. Це реальні небезпеки, ми бачимо це,

– наголосила кореспондентка.

Днями також стався шокуючий випадок в Ізюмі. Снаряд, що був замаскований під дитячу іграшку, вибухнув прямо в руках чоловіка. Це часта практика окупантів, які відступають із територій, маскують снаряди, аби завдати якомога більше шкоди місцевому населенню.

В селі Кам'янка Ізюмського району місцева жінка підірвалася на березі річки. Там же підірвався трактор на "пелюстці", водієві знадобилася медична допомога. Тому варто особливо уважно ставитися до подібних відкритих територій і без нагальної потреби не відправлятися туди.

В таких зонах є постійна небезпека підривів – це поля, зони відпочинку, відкрита місцевість, природа, цвинтарі, які не перевіряли,

– наголосила Черненко.

Останнє із боїв на Харківщині