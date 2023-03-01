На Харківщині чоловік підірвався на міні, яку росіяни залишили у його дворі

Російські окупанти продовжують тероризувати Харківську область. У селі Волохів Яр 60-річний чоловік натрапив на своєму подвір’ї на міну, яку залишили росіяни.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. За її інформацією, чоловік живий, але отримав травму ноги.

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"У селі Волохів Яр на міні підірвався 60-річний чоловік. На щастя, живий, але у нього мінно-вибухова травма ноги. Просто на своєму власному подвір’ї натрапив на російський боєприпас. Стався вибух", – розповіла вона.

Кореспондентка наголосила: сапери закликають мешканців області бути дуже обережними, бо на території Харківщини дуже багато мін. Вона додала, що навіть на власних подвір’ях може бути небезпечно.

Окупанти обстріляли Харківщину

Зранку 1 березня росіяни обстріляли місто Чугуїв. Внаслідок удару по багатоповерхівці складні поранення отримав 52-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні. Поранило і 13-річного хлопчика, йому допомогли медики на місці події.

Минулої доби загарбники завдали ударів по 20 населених пунктах Куп'янського району. Загинув чоловік, який перебував на території міського парку відпочинку у Куп'янську.

Окрім того, через обстріл були дуже пошкоджені житлові будівлі, один із садочків міста та будівля ДСНС,

– зазначила Анна Черненко.

Також через обстріли були пошкоджені багатоквартирні будинки у місті Вовчанськ.

Обстріл Чугуєва 1 березня: що відомо