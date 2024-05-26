Перший етап наступу, – військовий оглядач про ситуацію на Харківщині

Наступ Росії на Харківщину триває. Ворог продовжує нарощувати сили поблизу кордонів з Україною для того, щоб виконати завдання військового командування, проте їхні дії важко назвати успішними. Окупантам під силу лише вчиняти злочини проти мирного населення.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що дії російських військових на Харківщині не мають очікуваного успіху. Він пояснив, що окупанти для наступу накопичили багато ресурсів, однак успішно застосовувати їх не вдається.

Наступ на Харківщину

Коваленко наголосив, що у Бєлгородській області росіяни накопичили ресурс – понад 30 тисяч особового складу.

Для першого етапу наступу вони підготували два полки – один в напрямку на Липці, другий на Вовчанському напрямку. Потенціал кожного із полків при підтримці артилерії та армійської авіації становить до 10 кілометрів на добу. За перші 24 години стало зрозуміло, що російська наступальна операція зазнає фіаско,

– підкреслив він.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

Військово-політичний оглядач зауважив, що жоден із російських полків не зміг за першу добу наступу пройти вглиб територій Харківщини. Ворог стягує в Бєлгородську область найбільш боєздатні підрозділи групи військ "Захід" для наступу на українські території.

Вони (росіяни – 24 Канал) збільшили кількість ресурсу в Бєлгородській області. Зараз там розміщено понад 40 тисяч особового складу, який продовжують збільшувати, але результату вже третій тиждень немає,

– сказав він.

Відсіч ворогу

Контратаки, які розпочались в районі Вовчанська дуже ефективні. Силам оборони вдалось повернути позиції, які нещодавно окупували росіяни, попри підсилення ворожих військ.

Росіяни не можуть повноцінно виконувати наступальні дії. Вони у Вовчанську ведуть міські бої без перспективи повного контролю над містом. Ворог зіткнувся з нашими оборонними рубежами та загальмував,

– зазначив Олександр Коваленко.

Загроза для Сумщини

Щоб відвернути увагу від провалу на Харківщині, Росія, на думку Коваленка, може застосувати нові сили для початку бойових дій на Сумщині.

Як і на Харківщині росіяни намагатимуться захопити невеликі села, які є за 200 – 300 метрів від кордону з Росією у сірій зоні, де також відсутні лінії оборони,

– сказав він.

Військово-політичний оглядач додав, що наступ росіян мав на меті показати, що російська армія начебто не виснажена та має потенціал розширювати зону бойових дій. Все для того, аби серед українських партнерів виникло занепокоєння та вони тиснули на військово-політичне керівництво України щодо мирних перемовин на російських умовах.

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