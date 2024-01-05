Наступ росіян на Харків: Світан відповів, чи мають росіяни сили для цього

У The Telegraph написали, що 15 січня російські окупаційні війська буцімто можуть почати новий наступ під Харковом. Насправді безрезультатні спроби ворога просунутись на Куп'янському напрямку тривають з минулого року.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан наголосив 24 Каналу, що мешканцям Харкова й правобережної частини Харківщини нічого не загрожує. Натепер загарбників там немає і найближчим часом не буде.

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"Розгортання навіть такого угруповання, як на лівому березі Осколу в районі Куп'янська, забере кілька місяців", – зазначив Світан.

Що відбувається на лівобережжі Харківщини

Лівий берег Осколу, Куп'янськ зазнають наступальних дій росіян з минулого року. Саме там бачать певну підготовку окупаційних військ до збільшення тиску.

Передусім ворог намагається захопити Синьківку, але з травня минулого року не зміг досягти результату. Вранці 28 грудня противник вкотре спробував атакувати українські позиції, але лише зазнав втрат.

Як мінімум до весни росіяни намагатимуться рухатись у бік Харкова – це прогнозована ситуація. Ми бачимо там достатню кількість російських сил і засобів,

– зауважив Світан.

Українські військові контролюють ситуацію та утримують лінію оборони, завдаючи втрат росіянам.

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