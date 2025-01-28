Чи окупована Дворічна на Харківщині: керівник ОВА пояснив, що відбувається
- Російське міноборони заявило про окупацію Дворічної, але Харківська ОВА цю інформацію не підтверджує.
- За словами Олега Синєгубова, у Дворічній ведуться активні бойові дії, але говорити про захоплення селища підстав немає.
- Дворічна розташоване в Куп'янському районі Харківської області на правому березі річки Оскіл.
Ситуація на фронті складна та динамічна. Зокрема, також бої точаться на Харківщині навколо населеного пункту Дворічна.
Російське міноборони заявило 28 січня про окупацію Дворічної на Харківщині, однак у Харківській ОВА цю інформацію не підтверджують. Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника обладміністрації Олега Синєгубова у коментарі для Суспільне Харків.
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Що відбувається у Дворічній
За словами Синєгубова, селище Дворічна – зона активних бойових дій. Він наголосив, що росіяни вже не вперше повідомляють про захоплення населеного пункту.
Це – винятково пропаганда, нічого з дійсністю вона не має. Так, на території цього населеного пункту ведуться активні бойові дії,
– пояснив він.
Водночас говорити про те, що його захоплено немає жодних підстав.
Дворічна – це селище у Куп'янському районі Харківської області, воно розташоване на правому березі річки Оскіл.
У Дворічній точаться бої: дивіться карту