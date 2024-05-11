Основні сили ворог ще не залучав, – у Третій штурмовій прокоментували наступ на Харківщину

Росіян 10 травня розпочали наступ на Харківську область. Водночас ворог ще не встиг залучити свої основні сили.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що відбувається у Харківській області. За його словами, події – абсолютно прогнозовані для української армії.

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Наші сили готувались

Він наголосив, що поки що нічого критичного не відбулось. Військовий зазначив, що ворог почав рух, про який наші сили знали, тож встигли підготуватись.

Головне, що потрібно розуміти – поки це більше схоже на промацування нашої лінії оборони. Свої основні сили противник ще не залучав,

– пояснив Жорін.

Ситуація на фронті