Росія не відчуває браку живої сили на Харківщині: чи є загроза безпосередньо для Харкова
- Росіяни на Харківщині продовжують штурмові дії і не відчувають брак особового складу.
- Наразі немає створення резервів, які можуть прорвати фронт та загрожувати Харкову.
Ситуація на Харківщині продовжує залишатися складною. Військові розповіли, чи є якась загроза безпосередньо для Харкова.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника ОТУ "Харків" Павла Шамшина в ефірі телемарафону.
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Чи є загроза для Харкова
Речник ОТУ "Харків" розповів, що росіяни у районі Вовчанська та Дворічної на Харківщині практично щодня продовжують штурмові дії.
"Говорити про те, що вони відчувають брак особового складу, напевне, не варто", – розповів він.
Шамшин також зауважив, що зазвичай росіяни тиснуть там, де відчувають якусь слабкість. Коли знаходять слабке місце – одразу накопичують ресурси.
Накопичення досить серйозне, але наразі ми не спостерігаємо створення якихось резервів чи угрупувань, які можуть прорвати фронт та створити загрозу для міста Харків,
– додав речник ОТУ "Харків".
Нагадаємо, що ворог у ніч на 20 червня масовано вдарив БпЛА по Харкову. Від атаки постраждали мирні мешканці, зокрема діти. Є також багато руйнувань житлових будинків у кількох районах міста.