Росія не відчуває браку живої сили на Харківщині: чи є загроза безпосередньо для Харкова

Ситуація на Харківщині продовжує залишатися складною. Військові розповіли, чи є якась загроза безпосередньо для Харкова.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника ОТУ "Харків" Павла Шамшина в ефірі телемарафону.

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Чи є загроза для Харкова

Речник ОТУ "Харків" розповів, що росіяни у районі Вовчанська та Дворічної на Харківщині практично щодня продовжують штурмові дії.

"Говорити про те, що вони відчувають брак особового складу, напевне, не варто", – розповів він.

Шамшин також зауважив, що зазвичай росіяни тиснуть там, де відчувають якусь слабкість. Коли знаходять слабке місце – одразу накопичують ресурси.

Накопичення досить серйозне, але наразі ми не спостерігаємо створення якихось резервів чи угрупувань, які можуть прорвати фронт та створити загрозу для міста Харків,

– додав речник ОТУ "Харків".

Нагадаємо, що ворог у ніч на 20 червня масовано вдарив БпЛА по Харкову. Від атаки постраждали мирні мешканці, зокрема діти. Є також багато руйнувань житлових будинків у кількох районах міста.