З кошенятами та танком "Мурчик": як українські танкісти захищають Харківську область

Натепер Харківщину обороняють бійці 3 окремої танкової Залізної бригади. Саме вони й звільняли область від російських окупантів.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Захисники наголосили, що танки залишаються важливими на полю бою, хоч війну й називають "дроновою".

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"Хоч уже XXI століття, танки не втратили свою важливу роль на полі бою. Їх використовують у підтримці піхоти як у наступі, так і в обороні", – зазначив "Тридцять перший", командир танкової роти.

Захисники Харківщини люблять котів

Українські танкісти тримають чимало кошенят. З одного боку, захисники виявляють неабияку міцність, а з іншого – щиру добрість. І це не дивно, адже воюють звичайні люди.

"Я був простий працівник цемзаводу – вантажник. Вагони розвантажував. Нікого не чіпав, потихеньку працював, хотів миру і спокою", – поділився Лев, навідник танка.

Бійці настільки люблять котів, що навіть свій танк назвали "Мурчиком". Кажуть, коли заводять його двигун, то він ніби "мурчить".

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