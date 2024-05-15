На Харківщині росіяни начебто заганяють людей до підвалів: в ОВА розповіли деталі про це
Наразі у Харківській області фіксується складна ситуація, у регіоні тривають бої. На жаль, повідомляють про знущання з цивільних там.
Російські загарбники щодня знущаються з мешканців прифронтових регіонів. Заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха в етері телемарафону розповів, що наразі відомо про це, передає 24 Канал.
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Росіяни беруть в полон цивільних
Раніше неодноразово повідомлялося про воєнні злочини російських загарбників у Харківській області. Окупанти катували місцевих, переслідували та навіть жорстоко вбивали.
Станом на сьогодні з'явилась інформація про те, що росіяни на території Харківської області, де ведуться активні бої, масово заганяють цивільних людей у підвали.
Розумієте, така інформація у нас з'являється, що в окремих населених пунктах росіяни фактично заганяють людей до одного-двох підвалів і утримують, але перевірити цю інформацію через відсутність зв'язку дуже складно,
– розповів Семенуха.
Воєнні злочини росіян у Харківській області
- За даними слідства, у селі Стариця Вовчанської громади 14 травня 2024 року російський військовослужбовець впритул застрелив місцевого 46-річного мешканця. Однак, на жаль, на цьому злочини загарбників не закінчились.
- Також відомо, що 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Зазначається, що його місцеперебування станом на зараз невідомо. Наразі правоохоронці розглядають декілька версій.
- Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що російські загарбники у Вовчанську вже полюють на волонтерів та розстрілюють цивільних.
- Пенсіонер у Вовчанську під час обстрілів та ворожих атак зачинився вдома, до нього постукали російські військові, та не чекаючи, поки відкриє – почали розстрілювати двері, відстрелили чоловікові палець.
- Посадовець каже, що поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоби евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали – зникли.
- Свідком воєнних злочинів, який також став жертвою дій окупантів, є 19-річний парубок, який приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивезти рідних. По ньому відкрили вогонь, однак він дивом вцілів.