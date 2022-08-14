Чи планують обов'язкову евакуацію з Харківщини: обласна влада роз'яснила ситуацію

На Харківщині проводять евакуацію з тимчасово окупованих росіянами територій. Проте про загальну поки не мовиться.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що окупанти продовжують обстріли області.

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Примусової евакуації на Харківщині поки не буде

Синєгубов розповів, що на Харківщині щотижня проводять евакуацію з тимчасово захоплених територій. За раз вивозять приблизно тисячу людей.

Щодо можливої примусової евакуації – наголошую, що наразі про це не мовиться щодо Харкова та частини області, які є підконтрольними нашим військам,

– додав голова ОВА.

Він зазначив, що обласна влада усвідомлює наближення опалювального сезону та навмисні ворожі обстріли об'єктів критичної інфраструктури, зокрема Харкова та Чугуєва. Через це евакуацію розглядають як один із можливих варіантів розвитку подій.

Синєгубов наголосив, що для цього вже розробили детальні плани та визначили місця, куди можна буде вивезти місцевих жителів. Окрім цього, проводять переговори з міжнародними партнерами щодо розміщення евакуйованих, зокрема з поляками.

Також напередодні відбулася зустріч із міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук і волонтерами. Під час неї обговорили доставлення найнеобхідніших медикаментів – інсулінів, ліків для важкохворих – на ТОТ Куп'янського, Ізюмського та Вовчанського напрямків.

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