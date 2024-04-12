Харків гуде: як живе місто після постійних російських обстрілів

Окупанти продовжують посилено обстрілювати Харків. Місцеві жителі насміхаються над російською пропагандою і живуть, попри усі негаразди.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, на Харківщині дійсно відбувається певна внутрішня міграція. Переважно це стосується родин з маленькими дітьми. Зрозуміло, що батьки хочуть забезпечити дещо кращий побут.

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Весь Харків гудить

Зараз генератори в Харкові буквально на кожному кроці. Місто живе, попри постійні обстріли від російських окупантів.

Харків гудить. Генератори на кожному кроці. Гул постійний. Люди хочуть працювати. Зараз енергетикам складно. Генератори працюють, аби люди купили ліки в аптеці; аби десь випили кави. З'явилося багато жартів на противагу російській пропаганді,

– розповіла Черненко.

В місті діють графіки відключень. Метро працює, хоч інколи бувають і зупинки. Воно їздить навіть у час пік, хоч і з інтервалом у 20 хвилин.

Ситуація зі світлом відрізняється по місту. В деяких кварталах графіки відключень не такі тривалі. Енергетики роблять усе можливе, аби люди мали доступ до електроенергії. Натомість російська пропаганда вкидає фейки, ніби люди масово тікають з міста.

Харків живий. Російська пропаганда не цурається ставити відео з початку повномасштабної війни, коли був повний вокзал. Послуговуйтеся офіційними джерелами. Або просто аналізуйте. Дзвоніть друзям, щоб дізнатися, як живе Харків,

– наголосила Черненко.

Ситуація в Харкові: коротко