Росіяни підривають вежі мобільного зв'язку на Херсонщині: в ОК "Південь" пояснили мотиви ворога

Російські окупанти руйнують вежі мобільного зв'язку в Херсонській області. Вони прагнуть створити в регіоні інформаційну блокаду.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал. За її словами, інформаційна блокада потрібна окупантам для того, щоб заповнювати свідомість місцевих своїми наративами та агітувати їх до так званої "евакуації"

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Окупанти руйнують вежі мобільного зв'язку

Гуменюк розповіла, що росіяни хочуть, щоб місцеві жителі Херсонщини не відчували, що їх захистять Сили оборони.

А в принципі мародерська сутність окупантів проявляється навіть в тому, щоб "потягнути" щось, що погано лежить, стоїть або знайшлося,

– зазначила керівниця пресцентру.

Зауважимо, що росіяни підривають вежі стільникового зв'язку на правому березі Дніпра. За інформацією місцевих телеграм-каналів, їх вже знищили у Токарівці, Бериславі та Іванівці.



Росіяни руйнують вежі стільникового зв'язку на Херсонщині / Фото з місцевих телеграм-каналів

Коротко про ситуацію на Херсонщині

Бійці ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині. Вони вже досягли значних успіхів на цьому напрямку. Тому до кінця осені захисники можуть звільнити захоплений росіянами Херсон.

Впродовж декількох днів поспіль з'являється інформація про те, що окупанти втікають з правого берега Дніпра. В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що росіяни справді перевозять живу силу та техніку на лівий берег.

Водночас загарбники розповідають херсонцям "жахалки" про ЗСУ, які знищуватимуть місто та підриватимуть ГЕС, аби затопити території. Так окупанти намагаються змусити людей до депортації.



Росіяни хочуть створити на Херсонщині інформаційну блокаду / Фото з місцевих телеграм-каналів

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