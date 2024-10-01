"Залишайте під'їзди відчиненими": як у Херсоні люди рятуються від постійних обстрілів

Обстріли Херсона не припиняються ні на день. Російські окупанти вдаються до особливо цинічних та підступних ударів.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що ситуація в Херсоні залишається складною. Звісно, місцеві адаптувалися до обстрілів. Але доводиться бути надзвичайно уважними та обережними.

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Обстріли можуть бути і до повітряної тривоги

Росія регулярно обстрілює Херсон. Тому місцеві жителі вже мають власні спостереження, як берегти своє життя.

Насамперед важливо знати, де розташовані укриття. Завжди бажано перебувати поблизу місць, де можна сховатися. Це дійсно може врятувати життя.

На жаль, через невелику відстань до лівого берега ворожі снаряди іноді прилітають і до повітряної тривоги. Є небезпека і від російських дронів.

Залишайте під'їзди відкритими. Нещодавно наша підписниця писала, що її врятував під'їзд. За нею буквально гнався російський дрон. Вона встигла забігти до під'їзду і дуже дякувала людям за те, що залишили його відкритим,

– розповіла журналістка.

Інша рекомендація від місцевих – уважно слухати та дивитися навколо. Так зростають шанси завчасно виявити ворожий дрон та врятуватися від нього.

Загалом рекомендації від влади – перебувати біля укриттів. На сайті Херсонської міської військової адміністрації є мапа укриттів, яка постійно оновлюється,

– сказала Вірлич.

Зверніть увагу! 3 жовтня Росія вдарила з танку по одному з місцевих ринків. Внаслідок цього загинули 6 людей. Ще 6 – зазнали поранень.