З лівого берега поступово вивозять окупаційну владу, але про втечу поки не йдеться, – Молчанов

Російські окупанти оголосили про так звану "евакуацію" в 15-кілометровій зоні на лівому березі Херсонщини. Звідти починають виїжджати представники окупаційних адміністрацій.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, зараз на лівому березі повторюється ситуація, яка була на початку жовтня на правому. Окупанти поступово вивозять всю окупаційну адміністрацію, штабне керівництво, фсбшників тощо.

До теми Оговтання від окупації та масштабна зачистка: що відбувається на Херсонщин

Це відбувається в населених пунктах, які розташовані між Олешками та Дніпрянами та між Олешками і Голою Пристанню.

Окупанти офіційно оголосили про евакуацію

Як наголошує Молчанов, насправді окупанти вивозять як цивільних, так і військових значно далі, ніж за 15 кілометрів. Натомість вони насичують угруповання на лівому березі новими "чмобіками", які мають утримувати лінію оборони на лівому березі. Паралельно українські війська б'ють по комунікаціях окупантів.

Та все ж про втечу з лівого берега не йдеться. Окупанти намагаються поступово вивезти людей. Фактично – депортувати. Їх розміщують на базах відпочинку на морському узбережжі Херсонщини. Або вивозять до Краснодарського краю,

– зазначив Молчанов.

Деякі люди відмовляються виїжджати і пишуть відповідні розписки. Але тут як кому пощастить. Бували випадки, що росіяни самовільно вивозили населення з лівого берега.

Молчанов розповів, яка ситуація на лівому березі Херсонщини: дивіться відео

Додамо, в Офісі Президента наголошують, що Україна не може зупиняти контрнаступ, щоб не примножувати власні втрати. Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів про ту кількість додаткової зброї, яка ще потрібна, щоб завдати поразки Росії.

Україні ще потрібно від 150 до 200 танків, близько 300 бронеавтомобілів, сотню артилерійських систем, 50 – 70 реактивних систем залпового вогню, приблизно 10 – 15 систем ППО для закриття неба тощо.